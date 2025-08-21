Hosszú leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Az Erste Bank honlapján található tájékoztató szerint rendszereiken 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, amelyek a szolgáltatások működését befolyásolják ebben az időszakban – írja az Origo.
Az Erste Bank mellett az OTP Banknál is leállnak egyes szolgáltatások a jövő hónapban. Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban:
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § szerint. Ezt a tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban.
