Hosszú leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Az Erste Bank honlapján található tájékoztató szerint rendszereiken 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, amelyek a szolgáltatások működését befolyásolják ebben az időszakban – írja az Origo.

Szeptemberben több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál / Fotó: Vémi Zoltán

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Erste Banknál:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása és fogadása

Internetes vásárlás

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS-szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az OTP-nél is lesz leállás

Az Erste Bank mellett az OTP Banknál is leállnak egyes szolgáltatások a jövő hónapban. Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli devizautalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § szerint. Ezt a tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban.