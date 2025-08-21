Deviza
Hosszú leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Szeptemberben egy hosszabb leállásra kell felkészülniük az Erste Bank ügyfeleinek, az informatikai rendszerek tervezett korszerűsítése miatt ugyanis a pénzintézet egyes szolgáltatásai nem, illetve csak korlátozottan lesznek elérhetők.
Világgazdaság
2025.08.21, 11:37
Frissítve: 2025.08.21, 11:49

Az Erste Bank honlapján található tájékoztató szerint rendszereiken 09. 19. 22:00 és 09. 20. 12:00 között rendszerfejlesztési munkákat végeznek, amelyek a szolgáltatások működését befolyásolják ebben az időszakban – írja az Origo.

Erste Bank
Szeptemberben több mint félnapos leállás lesz az Erste Banknál / Fotó: Vémi Zoltán

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Erste Banknál:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS-szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Az OTP-nél is lesz leállás

Az Erste Bank mellett az OTP Banknál is leállnak egyes szolgáltatások a jövő hónapban. Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli devizautalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 286. § szerint. Ezt a tájékoztatást az Erste Bank a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tette közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

