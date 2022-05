Miért hiánycikk a Porotherm tégla?

Ez év tavaszára az építőanyag-piacon is kialakult ugyanaz az állapot, amit két évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány kirobbanásának idején az élelmiszer, illetve a tisztítószer kategóriában figyelhettünk meg. Lényeges árucikkek váltak elérhetetlenné, akár hetekre, hónapokra is. Még a szektor szereplői, a gyártók és a forgalmazók sem számítottak rá, hogy ez az építőiparban is előfordulhat, többek között a legnépszerűbb Porotherm téglával.

Bár manapság eljutottunk oda, hogy a piacokon tulajdonképpen bármi megtörténhet, az emberek reakcióját szinte lehetetlen kiszámítani. A tavaly késő ősszel bejelentett energiaár-emelések akár arra is engedhettek volna következtetni, hogy az építtetők a dráguló építőanyag-költségek miatt vészfékezésbe kezdenek, azonban korántsem ez történt. Aki tehette, főként a nagyobb kivitelezők, pánikszerű felvásárlásba kezdtek annak érdekében, hogy még az alacsonyabb áron szerezhessék be a szükséges téglamennyiséget. A gyártók erre válaszul előbbre hozták az áremelést, hogy csökkentsék a felvásárlási kedv lendületét. Azonban az nem lankadt, tovább folytatódott a megemelkedett áron is. – vázolta a helyzetet Dalos András, a Dalos Tüzép Építőanyag-kereskedés tulajdonos ügyvezetője. Mint mondta, egészen addig tartott ez a folyamat, amíg a Tüzép-telepek a házépítéshez leggyakrabban használt Porotherm téglából ki nem fogytak. Fotó: Picasa Fellendítette a Covid az építőipart A Covid-időszak a lakáspiacon is éreztette hatását, a belvárosi lakásokból az emberek kertes házi környezetbe vágytak, így az előbbi ingatlanok valamelyest veszítettek értékükből, míg az utóbbiak felértékelődtek. Sokan meggyarapodott szabadidejük okán, sokan betervezett nagyobb kiadásaik, utazásaik helyett építkezésbe kezdtek, ezzel felélénkítve a megelőző évben gyengébben teljesítő építőanyag-piacot. A számos jelentős állami támogatás és a kedvező hitelkonstrukciók szintén arra sarkallták az embereket, hogy aki építkezést tervez, az most kezdjen bele. A megnövekedett kereslet is előrevetítette az esetleges áremelkedést, amit az energiaárak elszabadulása csak tovább fokozott – mutatott rá Dalos András. Van tégla, de még sincs Aki ma belép egy Tüzép-telepre, azt tapasztalja, hogy építőanyagok széles kínálata áll a vásárlók rendelkezésére, Porotherm téglából is akad nagy mennyiségben. Akkor mégis mi a probléma, miért nem lehet belőle vásárolni? A vevőink azt látják, hogy rendelkezünk a számukra szükséges építőanyaggal, mégis azt kell nekik mondanunk, hogy ez nem így van. Ugyanis a telephelyünkön lévő készlet már nem a mi tulajdonunk, csupán helyet biztosítunk a tárolásukra addig, amíg felhasználásra nem kerülnek – hívta fel a figyelmet a szakember. Kifejtette, hogy a nagyobb kivitelezők a piac alakulását látva jó előre megvásároltak, akár egész évre előre, több ház megépítéséhez is elegendő téglamennyiséget, hogy biztosítani tudják a folyamatos munkavégzésüket. Dalos András tulajdonos ügyvezető Éppen ezért, aki az idén építkezésbe kezdene, de még nem gondoskodott az építőanyagról, ne halogassa, mert a jelenlegi helyzetben a most megrendelt téglára is csak hónapokkal később lehet számítani. Vannak más alternatívák! A köztudatban az terjedt el, hogy lakóházak építésére a Wienerberger Porotherm téglája a legmegfelelőbb, azonban léteznek olyan falazóanyag megoldások, amelyek alkalmasak a kiváltására. Ilyen például a Leier tégla, az Ytong falazóelem, a Silka mészhomok tégla vagy éppen a Bakonytherm falazótéglái. Építőanyag-forgalmazóként felelősségünknek érezzük, hogy szakmai tapasztalatainkkal segítsünk a hozzánk forduló embereknek az eligazodásban – ismertette Dalos András. Megjegyezte, hogy ennek érdekében a honlapjukon kialakítottak egy olyan felületet, ahol a szükséges paraméterek megadása mellett igyekeznek megtalálni számukra a legoptimálisabb megoldást.

