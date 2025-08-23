Izraeli miniszter: porig romboljuk Gázavárost, ha a Hamász nem fogadja el a békefeltételeket

Gázaváros Rafah és Bejt Hanún (gázai városok) sorsára juthat, ha a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket – jelentette ki pénteken Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, hangsúlyozva: „A pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött.”

Izrael porig rombolja Gázavárost, ha a Hamász nem teljesíti a békefeltételeket / Fotó: Anadolu via AFP

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint – a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült – Rafah és Bejt Hanún. Kac egyúttal megismételte, hogy

az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

A terrorszervezet az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete „nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése”. A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.