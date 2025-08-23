Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.38 0% GBP/HUF456.2 0% CHF/HUF420.7 0% PLN/HUF92.7 0% RON/HUF78.26 0% CZK/HUF16.12 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
izraeli háború
Gázaváros
Hamász

Izraeli miniszter: porig romboljuk Gázavárost, ha a Hamász nem fogadja el a békefeltételeket

Izraeli miniszter: Rafah és Bejt Hanún sorsára juthat Gázaváros is, ha a Hamász nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket.
VG
2025.08.23, 10:33
Frissítve: 2025.08.23, 11:35

Gázaváros Rafah és Bejt Hanún (gázai városok) sorsára juthat, ha a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket – jelentette ki pénteken Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, hangsúlyozva: „A pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött.”

Israeli attacks on Gaza continue
Izrael porig rombolja Gázavárost, ha a Hamász nem teljesíti a békefeltételeket / Fotó: Anadolu via AFP

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint – a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült – Rafah és Bejt Hanún. Kac egyúttal megismételte, hogy 

az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

A terrorszervezet az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete „nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése”. A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.

Kapcsolódó

Izraeli háború

Izraeli háború
2529 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu