Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium.

A lakossági távhőprogram átlagos fejlesztési igénye nyolcmillió forint lett / Fotó: MTI

A benyújtási lehetőség felfüggesztéséig az eredeti keretösszeg másfélszeresére, 7,6 milliárd forintra nyújtottak be igényeket. A százszázalékos, vissza nem térítendő támogatással saját forrás igénybevétele nélkül telepíthetők korszerű mérési rendszerek. A fejlesztések megvalósításával a családok tényleges fogyasztásuk alapján kevesebbet fizethetnek a távfűtésért.

A pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.

Az érdeklődők ezt követően még hat órán keresztül adhattak be érvényes kérelmeket. Többletforrás biztosítása esetén a pályázat újranyitható.

A lakossági távhőprogram átlagos támogatási igénye nyolcmillió forint felett alakult

A jelentkezők közel 200 ezertől több mint 85 millió forintig kértek állami hozzájárulást tervezett fejlesztéseikhez. Az átlagos támogatási igény 8 millió forint felett alakult. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik. A beruházásoknak köszönhetően

a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért.

A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet. A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program távhőtermelőknek és -szolgáltatóknak szóló felhívásaival együtt 2025 nyarán összesen több mint százmilliárd forint támogatást tett elérhetővé a távfűtési rendszerek korszerűsítésére.