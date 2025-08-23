Trump: Putyin is szeretne részt venni a focivébén

Donald Trump két héten belül dönt arról, hogy két lehetőség közül milyen irányban lép tovább az ukrajnai háborút illetően. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt pénteken.

Trump két héten belül dönt az amerikai szerepvállalásról / Fotó: AFP

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz.

Ez egy nagyon fontos döntés lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok

– fogalmazott az elnök. Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. „Meglátom majd, hogy kinek a hibája, és melyek az okok” – fejtette ki az elnök.

A vártnál nehezebb az orosz–ukrán háború rendezése

Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz. Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz–ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte,

azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet.

Trump szerint Putyin is részt venne a focivébén

Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, az Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre.

„Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik” – mondta. Majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt. Donald Trump az elnöki dolgozószobában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását.