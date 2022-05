Az uniós támogatásokból finanszírozható fejlesztéspolitikai irányokat a magyar kormány már tavaly bemutatta az Európai Bizottság döntéshozóinak. Ezeknek a teljes körű jóváhagyása még nem zárult le, viszont igen előrehaladott stádiumban van – közölte a VG érdeklődésére Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója. Mint megjegyezte, a jogállamisági eljárás természetesen nem segít, de szakmai szempontból nem gátolja az operatív programok forrásfelhasználásának véglegesítését és a pályázati programok kiírását.

Kifejtette, hogy a 2021–2027-es pályázati ciklusban mintegy 9750 milliárd forint támogatásra lehet számítani, ebből közvetlenül vállalkozások beruházásaira vagy fejlesztésére 1490 milliárd költhető az operatív programok tervei alapján.Ez utóbbi jelentős részét a már jól ismert Ginop Plusz fogja biztosítani a hétéves ciklusban: a Via Credit számításai szerint hozzávetőleg 1000 milliárd forintot, amelyből 440 milliárdot már ki is osztottak tavaly és az idén. Azt fontos tudni, hogy a programok nyilvános tervét a Magyar Közlönyben meghirdetett éves fejlesztési keret tartalmazza, amely minden évben bemutatja a meghirdetendő felhívásokat, amelyek azután e fejlesztési keret alapján jelennek meg.

Vannak még fel nem használt keretek

A Ginop Pluszból finanszírozzák azokat a programokat is, amelyeket már közvetítőn keresztül igényelnek meg a vállalkozások – mutatott rá Papadimitropulosz Alex. A közvetítő adja be a pályázatot, majd osztja tovább az összeget a vállalkozásoknak. Ilyenek például a foglalkoztatási, a bértámogatási programok és a munkahelyi képzések. Mindezek összege körülbelül 900 milliárd forint. A Ginop Pluszon belül az idén nem lehet tömeges pályázatra számítani, viszont két olyan program is van, amelyeknek a teljes keretét még nem jegyezték le, és amelyeknek a folytatása várható még ebben az évben: ezek a tavaly rendkívül sikeres kutatás-fejlesztési pályázat és a Magyar multi program. A szakember szerint nem elhanyagolható az összegük: az idén a kettőre együtt mintegy 100 milliárd forintnyi kiírásra lehet számítani június után.

A közlönyt kell figyelni

Ezeken kívül a Ginop Pluszban más pályázat nagy valószínűséggel nem várható az idén – vont mérleget a Via Credit ügyvezetője. Mint mondta, az új pályázatok megjelenéséhez elengedhetetlen, hogy a Magyar Közlönyben napvilágot lásson az adott programokat bemutató, jóváhagyását jelentő ütemezés. Ezután el kell végezni a pályázati felhívások társadalmi egyeztetését, a végső feltételek megjelenése után pedig egy hónapos felkészülést kell biztosítani a pályázóknak a kérelmek beadásához. Ennek az időigénye az eddigi tapasztalatok szerint hozzávetőleg negyedév, tehát az a reálisabb forgatókönyv, hogy a következő EU-s pályázatcunami csak 2023-ban lesz.

Az év vége is ígér lehetőséget

Várható még pályázati megjelenés 2022 negyedik negyedévétől a KEHOP Plusz programban, amelyben tematikusan energetikai célú beruházások valósíthatók meg (megújuló energia, energiatárolás, épületenergetika), a vállalkozásoknak allokált összeg pedig 240 milliárd forintra tehető. A Dimop Pluszban már korábban jelent meg éves fejlesztési keret, de a pályázatok nem jelentek meg, a fejlesztési keret várhatóan frissül, és új dátumokkal jelennek meg a kiírások. Az operatív programoknál fontos értékek figyelembevételével írnak ki pályázatokat, itt tudnak az IT-s vállalkozások majd a k+f-kiírásokra jelentkezni. Érdemes megjegyezni, hogy a Dimop fogja támogatni az IT-fejlesztéseket tartalmazó vállalkozói pályázatokat is. A Via Credit számításai szerint a következő években 150 milliárd forintnyi fejlesztési támogatást kérhetnek a vállalkozások.

Az építőipari beruházások dominálhatnak

A pályázati ciklusban a vállalkozások vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, és legalább ugyanekkora lehetőség lesz a pályázatok által generált beruházások teljesítése, kivitelezése a szakértő szerint. Úgy kalkulál, hogy a 2021–2027-es programban 7600 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg. Az összetétele elég vegyes lesz, az ezzel kapcsolatos információk jól elérhetők, a kivitelezők, szállítók időben felkészülhetnek. Hagyományosan az építőipari beruházások fognak dominálni, de jelentős az igény az IT-kapacitások és a technológiai beruházások iránt is. A már futó Ginop Plusz programok újranyitása az idén biztosan várható Papadimitropulosz Alex szerint, ez fontos pályázási lehetőség lesz. Az év második felében remélhetőleg megjelennek az egyes operatív programok új fejlesztési keretei is, az év utolsó harmadában pedig a társadalmi véleményezésre megjelenő pályázati kiírások. Az év végén vagy 2023 elején kezdődik majd a tömeges pályázás – bocsátotta előre a VG-nek a szakember.

Programról programra: