Így lehet megúszni akár hatmillió forintos egyszeri kiadást az Otthon Start igénybevételekor

Néhány nap múlva, szeptember elsejétől hivatalosan is elindul az Otthon Start program. Az új otthonteremtési program keretében hitellel történő lakásvásárlás után úgynevezett visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetnie a vevőnek, ami alapesetben a vételár 4 százaléka. Vagyis egy családi ház esetében akár 6 millió forintot is ki kell fizetni erre.

Heteken belül élesedik az Otthon Start program / Fotó: Shuttertstock

A BiztosDöntés friss elemzésében felhívta a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú Otthon Start lakáshitel esetében az állam nem engedi majd el a vagyonszerzési illetéket. A vagyonszerzési illeték mértéke alapesetben a forgalmi érték 4 százaléka, illetve a nagy értékű ingatlanok esetében az 1 milliárd forint feletti forgalmi érték után 2 százalék. Ez utóbbi ebben az esetben nem releváns, hiszen az Otthon Start hitellel legfeljebb 100 millió forintos lakás, illetve 150 millió forintos lakóház vásárolható. Vagyis az illeték maximális értéke 4 millió forint, illetve 6 millió forint lehet.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy bár a hitel felvételéhez elegendő lehet 10 százalék önerő, az illetékkel együtt a vételár akár 14 százalékát is elő kell tudni teremteni saját forrásból. Ezen kívül a hitel igényléséhez kapcsolódó egyszeri költségekkel is számolni kell, melyek összege ugyan nem haladhatja meg a 30 ezer forintot, de nem tartalmazza az értékbecslés vagy a helyszíni szemle díja.

A fizetendő illetékről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fizetési meghagyást állít ki, amit a vevőnek 30 napon belül kell befizetnie. Ha ez nem történi meg, akkor a NAV késedelmi pótlékot számít fel, ami naptári naponként a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének 365-öt része.

Így történik a fizetendő illeték megállapítása

Ha valaki elad egy lakóingatlant, és azt követően egy éven belül Otthon Start hitellel drágább lakást vagy házat vásárol, akkor a különbözet után illetékfizetési kötelezettséged keletkezik.

Például a valakit 14 millió forintért elad egy lakást, majd három éven belül Otthon Start hitellel 40 millió forintért vesz másikat, akkor a 26 millió forint különbözet után összesen 1 040 000 forint kiadással számolhat.