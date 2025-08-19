Így lehet megúszni akár hatmillió forintos egyszeri kiadást az Otthon Start igénybevételekor

Néhány nap múlva, szeptember elsejétől hivatalosan is elindul az Otthon Start program. Az új otthonteremtési program keretében hitellel történő lakásvásárlás után úgynevezett visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetnie a vevőnek, ami alapesetben a vételár 4 százaléka. Vagyis egy családi ház esetében akár 6 millió forintot is ki kell fizetni erre.
A BiztosDöntés friss elemzésében felhívta a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú Otthon Start lakáshitel esetében az állam nem engedi majd el a vagyonszerzési illetéket. A vagyonszerzési illeték mértéke alapesetben a forgalmi érték 4 százaléka, illetve a nagy értékű ingatlanok esetében az 1 milliárd forint feletti forgalmi érték után 2 százalék. Ez utóbbi ebben az esetben nem releváns, hiszen az Otthon Start hitellel legfeljebb 100 millió forintos lakás, illetve 150 millió forintos lakóház vásárolható. Vagyis az illeték maximális értéke 4 millió forint, illetve 6 millió forint lehet.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy bár a hitel felvételéhez elegendő lehet 10 százalék önerő, az illetékkel együtt a vételár akár 14 százalékát is elő kell tudni teremteni saját forrásból. Ezen kívül a hitel igényléséhez kapcsolódó egyszeri költségekkel is számolni kell, melyek összege ugyan nem haladhatja meg a 30 ezer forintot, de nem tartalmazza az értékbecslés vagy a helyszíni szemle díja.
A fizetendő illetékről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fizetési meghagyást állít ki, amit a vevőnek 30 napon belül kell befizetnie. Ha ez nem történi meg, akkor a NAV késedelmi pótlékot számít fel, ami naptári naponként a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének 365-öt része.
Ha valaki elad egy lakóingatlant, és azt követően egy éven belül Otthon Start hitellel drágább lakást vagy házat vásárol, akkor a különbözet után illetékfizetési kötelezettséged keletkezik.
Például a valakit 14 millió forintért elad egy lakást, majd három éven belül Otthon Start hitellel 40 millió forintért vesz másikat, akkor a 26 millió forint különbözet után összesen 1 040 000 forint kiadással számolhat.
Ha a vevő nem töltötte be a 35. életévet, és az első lakástulajdonát vagy tulajdoni hányadát szerezné meg, akkor 50 százalékig terjedő illetékkedvezményt kap, amennyiben egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Ha valaki olyan új építésű lakást vásárol, aminek a vételára nem haladja meg a 30 millió forintot, akkor a tranzakció 15 millió forintig illetékmentes. Az alacsony összeghatárok miatt ezek a kedvezmények nehezen vagy egyáltalán nem használhatók ki.
A Falusi CSOK esetében még kevésbé kérdéses, hogy érdemes-e kihasználni az Otthon Start mellett, hiszen ez jelenleg az egyetlen vissza nem térítendő támogatás, ráadásul akár meglévő gyerekre is igényelhető, tehát nem szükséges további gyermeket vállalni. Jelentős kötöttség ugyanakkor, hogy kizárólag a 302/2023. (VII.11.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott, 2 631 darab, úgynevezett preferált kistelepülésen érhető el.
A hazai bankok honlapjain szűk két héttel az Otthon Start hitel indulása előtt szinte minden szereplőnél elérhető részletes termékleírás a weblapon, és általános az előregisztráció és a telefonos visszahívás lehetőségének biztosítása is. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szeptemberi indulást követően a legtöbb banknál azonnal elérhető lesz a konstrukció. Az érdeklődőknek érdemes lesz alaposan tájékozódniuk, mert a bankok egy része kedvezményt adhat az induló költségekből, sőt olyan is lehet majd, ahol 3 százalék alatt lesz a kamat.
