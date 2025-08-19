Iskolakezdés: dupla családi pótlék érkezik – mit adhat még a munkáltató?

A kormány szeptemberben dupla családi pótlékkal és emelt adókedvezménnyel segíti a szülőket, de a munkáltatók is sokat tehetnek a dolgozók terheinek csökkentéséért, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a családok dolgát – írta az Origo.
A szeptemberi iskolakezdés sok család költségvetését feszesre húzza. A tanszerek, az új ruhák, sportfelszerelések és digitális eszközök mellett egyre többen áldoznak felkészítő tanfolyamokra is. A kiadások könnyen több tízezer, gyerekenként akár százezer forintra rúghatnak.
S bár a klasszikus, kedvezményes adózású iskolakezdési támogatás már megszűnt, továbbra is több lehetőség áll a cégek előtt.
A leggyakoribb forma a csekély értékű ajándék – például utalvány, tanszer, ruházat vagy elektronikai eszköz –, amelyet évente háromszor adhat a munkáltató, a minimálbér tíz százalékáig. Ez körülbelül 33 százalékos adóteher mellett adható, és akár közvetlenül a munkavállaló gyermekének is juttatható.
Szintén népszerű megoldás, ha a cég szabadidős vagy családi rendezvényen oszt ki iskolatáskákat, tanszercsomagokat vagy más ajándékokat, kedvezőbb adózással.
A kisebb vállalkozásoknak, amelyek nem tudnak cafeteria rendszert fenntartani, az önsegélyező pénztár jelenthet alternatívát. A munkavállaló saját befizetéseit is felhasználhatja gyermeke iskolakezdési kiadásaira vagy albérleti költségeire, ráadásul húsz százalék adójóváírás is jár a felhasznált összegekre. Július óta már nincs kötelező várakozási idő, így a befizetések azonnal elérhetők. 2025-től a felhasználási kör is bővült: laptop, számítógép, monitor vagy nyomtató is vásárolható, gyermekenként évente 290 800 forintos értékhatárig.
Bár a SZÉP Kártya eredetileg nem iskolakezdésre lett kitalálva, több költség is fedezhető vele. Ha az iskola menzája elfogadóhely, akkor a gyermek étkeztetése is fizethető a kártyáról, de idén lakásfelújításra is felhasználható a keret, így például íróasztal vásárlására is. A SZÉP Kártyás juttatás 28 százalékos közteher mellett adható, éves kerete 450 ezer forint.
Egyes cégek egyszerű pénzbeli hozzájárulással is segítik dolgozóikat, például gyermekenként 20 ezer forinttal, de ez teljes mértékben bérként adózik, vagyis drágább megoldás.
Az iskolakezdési támogatás tehát többféle formában megjelenhet, és egyszerre jelent könnyebbséget a családoknak és előnyt a munkáltatónak. A dolgozók anyagi segítséget kapnak a szeptemberi kiadások idején, a cégek pedig családbarát, lojalitást erősítő gesztust tehetnek.
Két lépésben duplázza meg a kormány a gyerekek után járó családi adókedvezményt?
Orbán Viktor közölte, a gyermekesek számíthatnak arra, hogy a helyzetük érezhetően javul a következő években. A kormány a tervek szerint megduplázza a családi adókedvezményt. Erre két lépcsőben kell számítani, szélesebb körben 2026-ban lesz elérhető a támogatás.
