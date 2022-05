A népszerű üzenetküldő szolgáltatás, aWhatsApp csütörtökön jelentette be, hogy fizetőssé teszi az alkalmazást azok számára, akik a platformot üzleti vállalkozásuk működtetésére szeretnék használni – számolt be a New York Times. A felhasználók között sok kis- és középvállalkozás is megtalálható, amelyek eddig ingyenesen használták a WhatsAppot az ügyfelekkel való kommunikációra, a cég szerint azonban a kapcsolatfelvétel gyakran nehézkes és nehezen nyomon követhető volt, mivel az alkalmazást eredetileg nem üzleti szolgáltatásokra tervezték.

A Meta vezérigazgatója, Marc Zuckerberg elmondta, hogy hetente több mint egymilliárd felhasználó veszi fel a kapcsolatot a vállalkozásokkal a Meta üzenetküldő szolgáltatásain keresztül, és az új funkciók célja a vállalkozások és az ügyfelek közötti kapcsolattartás elősegítése. A WhatsApp a beszélgetések számától függően számít fel díjat a vállalkozóknak, ami régiónként eltérően egy 1-10 cent közötti összeg lehet beszélgetésenként. A tervek szerint a kisvállalkozások számára egy korlátozott szolgáltatásokat nyújtó ingyenes csomag is elérhető lesz.

Fotó: JAAP ARRIENS / AFP

Ez eddig a WhatsApp legnagyobb lépése afelé, hogy pénzt keressen a szolgáltatással, különösen mivel az elmúlt időszakban több fronton is üzleti kihívásokkal kellett szembenéznie. A vállalat hirdetési iparágának nem kedvezett az Apple iPhone operációs rendszerének módosítása, valamint az sem, hogy az Oroszországból való kivonulás miatt több tízmillió felhasználót veszítettek el. Ezenfelül az orosz-ukrán háború szintén felborította a Meta hirdetési tevékenységét,

februárban ráadásul a vállalat piaci értékének egynegyede – több mint 230 milliárd dollár – szállt el egy lesújtó eredményjelentést követően.

A Meta 2014-ben 22 milliárd dollárért vásárolta fel a világ egyik legnagyobb üzenetküldő alkalmazását, a WhatsAppot, ami a legdrágább üzlet volt a vállalat történelmében. Az évek során a WhatsApp felhasználói bázisa Dél-Amerikára, a Közel-Keletre és az Európai Unió nagy részére is kiterjedt, miközben több millió új felhasználót szereztek. A Meta korábban nem kívánt pénzt keressen a szolgáltatással: a platform évekig ingyenes és reklámmentes volt, és azt az ötletet is elvetették, hogy évi 1 dollárt kérjenek a szolgáltatás használatáért cserébe, ugyanakkor a Meta számára több százmillió dollárba került az alkalmazás működtetése.

A Facebook vezérigazgatója, Marc Zuckerberg 2018-ban jelentette be, hogy a tulajdonában lévő alkalmazások – a WhatsApp, a Messenger és az Instagram – üzenetküldő szolgáltatásait összekötteti egymással. A vállalat olyan változtatásokat hajtott végre, amelyek segítségével a Facebook több információt szerzett a felhasználók üzenetküldési szokásairól, ennek ellenére a WhatsApp fenntartja azt az álláspontját, hogy a változtatások közül egyiket sem használták reklámkövetési célokra.