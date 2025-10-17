Deviza
Rendkívüli: úgy tűnt, Zelenszkij is Budapestre érkezhet a békecsúcsra – Trump azonnal tisztázta, kik lesznek ott

Csak Trump és Puyin jön Budapestre, de nem engedik el Zelenszkij kezét. Korábban a Fehér Ház sajtótitkára arról beszélt, az ukrán elnököt is meghívja Trump.
Andor Attila
2025.10.17, 20:04
Frissítve: 2025.10.17, 21:07

Donald Trump elnök ma, amikor a Fehér Házban fogadta Zelenszkij ukrán elnököt, végül azt mondta, hogy a Vlagyimir Putyin orosz vezetővel Budapesten tartandó találkozóján csak ez a két ország vesz részt, de megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kapcsolatban marad Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is – írja a CNN. 

Volodimir Zelenszkij, Donald Trump orosz-ukrán háború
Zelenszkij nem érkezik Budapestre, a békecsúcsra / Fotó: Mandel Ngan / AFP

Kettős találkozó lesz, de Zelenszkij elnökkel kapcsolatban leszünk. 

– mondta Trump. 

Trump tegnap, a Putyinnal folytatott kétórás megbeszélését követően bejelentette, hogy a két politikus a következő hetekben Budapesten találkozik, bár a pontos dátumot még nem tűzték ki.

Az elnök a Fehér Házban azt is kijelentette, hogy ő lesz a „közvetítő elnök”, és hogy „kis távolságot” tervez tartani az orosz és az ukrán vezetők között.

„Három elnök van, és én vagyok a közvetítő elnök, és én közvetítek. Nem könnyű helyzet – mondta Trump. – Sokkal könnyebb, amikor az emberek megértik és kedvelik egymást. Nem feltétlenül van most ilyen helyzet. Ez talán változhat, de addig is távolságot kell tartaniuk.”

Fordulat történt, korábban másról volt szó

A találkozó elején, korábban Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, továbbra is fennáll annak a lehetősége – legalábbis a Fehér Ház reményei szerint –, hogy Zelenszkijt bevonják ezekbe a tárgyalásokba. 
„Trump és Putyin elnök megvitatta a budapesti találkozó lehetőségét, és az amerikai vezető ezt a lehetőséget Zelenszkij elnökkel is meg fogja vitatni, amikor itt lesz a Fehér Házban” – mondta a Fehér Ház sajtótitkára.

Olha Sztefanisina, Ukrajna amerikai nagykövete újságíróknak elmondta, hogy a vezetők többek között megvitatják Kijev Tomahawk rakétákra és más fegyverekre vonatkozó kérését, valamint Ukrajna légvédelmének megerősítését.

Sztefanisina azt is kijelentette, hogy az amerikai és az ukrán csapatok kétoldalú tárgyalásokat folytattak a Trump–Zelenszkij-találkozó előtt. A Bloomberg forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy Zelenszkij és Trump találkozójának előestéjén 

az ukrán delegáció  felajánlotta, hogy megosztja az Egyesült Államokkal a dróntechnológia és -gyártás terén szerzett szakértelmét

amerikai fegyverekért és energiaellátásért cserébe. Források szerint amerikai és ukrán tisztviselők az Egyesült Államokból Ukrajnába irányuló cseppfolyósított földgáz exportjának lehetőségét is megvitatják.

