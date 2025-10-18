A mesterséges intelligenciát is felhasználja az MBH csoport a gazdálkodók támogatására – a gazdák versenyképessége is nőhet

Kiemelték, hogy az MBH AgrárPartner Platform célja, hogy támogassa a gazdálkodók versenyképességét, fenntartható működését. A változékony gazdasági környezet, a klímaváltozás negatív következményei, a geopolitikai és a nemzetközi piaci folyamatok jelentős hatást gyakorolnak az agrárvállalkozások és az évente több mint 12 ezer milliárd forintos kibocsátást generáló élelmiszerágazat teljesítményére. Ezekre a kihívásokra reagál a platform, többek között a kulcsfontosságú digitális átmenet támogatásával.

A mesterséges intelligenciát is felhasználja az MBH csoport / Fotó: Kallus György

A nagy gazdaságok élen járnak a precíziós gazdálkodási és a digitális eszközök alkalmazásában, a kisebb gazdaságok többsége ugyanakkor európai uniós összevetésben is erőteljesebben le van maradva ezen a téren - tették hozzá.

A platform funkciói közül kiemelték az exkluzív piaci elemzéseket, a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében megvalósuló beruházási pályázatokról szóló információkat és szakértői anyagokat, amelyek naprakész tudást biztosítanak a vállalkozóknak,

a mesterséges intelligencia segítségével a platform válaszokat ad a KAP Stratégiai Terv joganyagával és a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekre.

A platform ezen kívül hozzáférést biztosít az MBH Csoport tagjaihoz és partnereihez - köztük az Euroleasing, a pénzügyi tanácsadással és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó MBH Forrás vagy a Hungarikum Alkusz szolgáltatásaihoz.

Az MBH Bank 30 százalékos részesedéssel piacvezető az agrárium és a hozzá kapcsolódó területek banki finanszírozásában, stratégiai célja, hogy az ágazatban tevékenykedő vállalkozások stabil és hosszú távú partnere legyen - ál az MBH közleményében.