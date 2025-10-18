Újra élen jár az OTP - a Qvik kérelemnek ezt a típusát ők mutatják be

A tavaly szeptember óta indult Qvik szolgáltatás, amely alternatív megoldást kínál az belföldi azonnali átutalásokra és bankkártyás fizetésekre. Legfőbb előnye, hogy a lakossági ügyfelek számára teljesen ingyenesek, sőt a tranzakciós illetéknek megfelelő díjat sem kell megfizetni, ezért nem véletlen, hogy megállíthatatlanul terjed a használata.

Újra az élen jár az OTP - a legújabb Qvik kérelmet ők mutatják be/ Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hogyan lehet fizetni Qvikkel?

Az egyre népszerűbb fizetési módszer négy fajta tranzakció lehetőségét kínálja:

QR kóddal való fizetés Az NFC alapú érintős fizetés a deeplink és a fizetési kérelem

Mindegyiknek megtalálható a részletes használati útmutatója az MNB hivatalos honlapján.

Az OTP Bank újabb digitális innovációval lép előre

Az OTP közleménye szerint Magyarországon elsőként az OTP MobilBankban mutatkozik be az NFC-alapú pénzkérési funkció. Az új megoldás díjmentes, kényelmes, gyors és lényegesen leegyszerűsíti a hétköznapi pénzkéréseket magánszemélyek között – legyen szó közös vacsora, a háztartáshoz kötődő költségek, ajándékvásárlás, használt cikkek adásvétele vagy bármely más elszámolásról. A megoldás abban más a már létező fizetési kérelemtől, hogy csak személyes jelenlétet és a mobilok összeérintését igényli, banki adatok megadására nincs szükség.

A szolgáltatás létrejöttét a 2020-ban bevezetett Azonnali Fizetési Rendszer, valamint a 2024-ben indult qvik Egységes Adatbeviteli Megoldás (EAM) keretrendszer tette lehetővé, amely által az ügyfelek gyorsan, biztonságosan NFC, QR-kód vagy egy Deeplink segítségével indíthatják el az azonnali átutalásokat.