Kiszivárgott a Strabag levele: megmagyarázta, miért szakadt szét a 300 milliárdos autópályája – Lázár János iszonyú dühös lesz

A kiszivárgott belső levél tartalmáról azt írja a Telex, hogy abban az altalaj konszolidációját – vagyis azt a folyamatot, amikor az altalajból eltávozó víz és levegő miatt tömörödnie kell a földnek – jelölik meg a késés fő okaként. Így egyelőre nem kezdhetik el a pályaszerkezeti rétegek építését sem, emiatt tarthatatlanná vált a Lázár János által szabott határidő a munkálatok befejezésére.

M30: a Strabag egy belső levélben a minisztériumra keni a kivitelezés késését / Fotó: Shutterstock

Az építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, amely szerint a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amit még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag még csaknem egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.

M30: magyarázkodik a Strabag

A kivitelező szerint már a lezárás előtt is végeztek független szakértői vizsgálatokat a területen. Ami ennél is érdekesebb, hogy a Strabag szerint a burkolat sérülését a kivitelezés után, az altalajban megjelenő, addig ismeretlen eredetű víz okozta. A nyomás alá került víz megváltoztatta az altalaj állapotát, ami így megpuhult és átázott.

Az altalaj mélyen eltört, és egyenetlenül süllyedt a töltés, ez pedig a burkolat repedéseihez, valamint a vízelvezető rendszerek, árkok sérüléséhez vezetett.

Ez a vízmozgás nem volt előre jelezhető sem a tervezés, sem a kivitelezés közben

– állítják.

Erről a Strabag szerint tájékoztatták Pántya József helyettes államtitkárt és az üzemeltető MKIF Zrt.-t is. A Strabag az eredményekre hivatkozva visszautasította a megbízó Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jótállási igényét, mondván, nem ők okozták a hibát. Ezután a cég három különböző javítási opciót is benyújtott az ÉKM-nek, de állítólag nem kaptak érdemi választ és döntés sem született a javítási munkálatok megkezdéséről.

Erről a bizonytalanságról a Strabag szerint tájékoztatták a minisztériumot is, és azt is közölték, hogy emiatt még nem kezdhető meg a pályaszerkezeti rétegek építése.

„A helyi geológiai adottságok miatt ez a lépés műszakilag indokolatlanul nagy kockázatot jelentene, amelyet sem szakmai, sem biztonsági szempontból nem tartunk elfogadhatónak. Így Lázár János miniszter úr által a nyilvánosság felé közölt 2025. október 31-i határidő tarthatatlanná vált, annak ellenére, hogy kollégáink példátlan megfeszített tempóban dolgoztak, szinte éjjel-nappal az irreálisan rövid és szakmailag indokolatlan határidő betartásán” – írták a belső dokumentumban.

Az M30-as megépítésére 354 milliárd forintot költöttek el, ám 2024 elején komoly hibák merültek fel az úttal kapcsolatban.

Lázár szerint a közlekedők biztonsága miatt zárta le az autópályát az üzemeltető, mert nem lehet kockáztatni, hogy bárki megsérüljön az úthiba miatt, azt viszont sokáig nem tudták megmondani, hogy mikorra fog elkészülni a javítás.