Videó: nem értették, de Trump váratlanul az egész világnak elmagyarázta, miért pont Budapesten lesz a békecsúcs Putyinnal – Orbán Viktor a kulcs
Magyarország biztonságos ország és Orbán Viktor nagyon jó munkát végez – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban azzal kapcsolatban, hogy Budapesten rendezhetik az amerikai-orosz csúcstalálkozót.
Ez azért került szóba, mert mielőtt megkezdte volna az ukrán elnökkel a pénteki tárgyalási fordulóját, újságírók rákérdeztek a budapesti helyszínre. Trump azzal indokolta a döntést,
hogy Putyin és ő is kedveli Orbán Viktort.
Nagyon jó vezető, nagyon jó munkát végzett, az ő országukban nincsenek azok a problémák, amelyek máshol. Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktor legyen a házigazda – részletezte Trump.
Arra a kérdésre, hogy Magyarország miért vesz olajat Oroszországtól, miközben India nem teheti meg, azt válaszolta: Magyarország Indiával szemben szárazföldi ország, nincs tengeri kijárata és egy vezetéken keresztül érkezik az energiahordozó, így nehézséget jelentene az orosz olaj importjának leállítása. Leszögezte: Magyarország más forrásból csak korlátozottan tudna kőolajat beszerezni.
Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Mint ismert, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megérkezett a washingtoni Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.
Trump a találkozón kijelentette: szerinte Putyin be akarja fejezni a háborút, utalva a tegnapi, két és fél órás telefonbeszélgetésükre. Trump azt is mondta, nem számít arra, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel együtt találkozik majd a néhány hét múlva Budapesten tervezett csúcstalálkozón. A Tomahawk rakétákra vonatkozó kérdésre csak annyit felelt: reméli, hogy a háború véget érhet anélkül, hogy ilyen rakétákat kellene küldeni.
A vámháború kapcsán arról beszélt, hogy olyan megállapodást fog kötni Kínával, ami mindkét félnek előnyös lesz. Trump a háborúk befejezésére irányuló erőfeszítéseiről is beszélt, majd kijelentette: nem érdekli a Nobel-békedíj, csak az életek megmentése.
Ugyanakkor meglepetést okozott az ukrán államfőnek, hogy Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak: Budapesten tartanak csúcstalálkozót. Trump korábban hajlott arra, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön, de a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után ez hirtelen bizonytalanná vált.
