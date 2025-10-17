Deviza
Egyesült Államok
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború

VG
2025.10.17., 19:36

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megérkezett a washingtoni Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével. Ez Zelenszkij negyedik személyes találkozója Trumppal és harmadik washingtoni látogatása Trump 2025-ös beiktatása óta.

Most tudja meg Zelenszkij, mi lesz Ukrajna sorsa: megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump már az ajtóban várta – élő tudósítás
Fotó: AFP

Trump a találkozón kijelentette: szerinte Putyin be akarja fejezni a háborút, utalva a tegnapi, két és fél órás telefonbeszélgetésükre. Arra a kérdésre, hogy miért Budapesten találkozik az orosz elnökkel, Trump azt válaszolta: Magyarország biztonságos ország és Orbán Viktor nagyon jó munkát végzett.

Trump azt is mondta, nem számít arra, hogy Putyinnal és Zelenszkijjel együtt találkozik majd a néhány hét múlva Budapesten tervezett csúcstalálkozón. A Tomahawk-rakétákra vonatkozó kérdésre csak annyit felelt: reméli, hogy a háború véget érhet anélkül, hogy Tomahawk-rakétákat kellene küldeni.

A vámháború kapcsán arról beszélt, hogy olyan megállapodást fog kötni Kínával, ami mindkét félnek előnyös lesz.

Zelenszkijt meglephette a  budapesti cúcstalálkozó

Zelenszkij csütörtök este érkezett az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Donald Trumppal és tárgyaljon nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakéták szállításáról Ukrajnának. Ezek a rakéták lehetővé tennék Ukrajnának, hogy mélyebb orosz területeket célozzon meg.

Ugyanakkor meglepetést okozott az ukrán államfőnek, hogy Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak: Budapesten tartanak csúcstalálkozót. Trump korábban hajlott arra, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön, de a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után ez hirtelen bizonytalanná vált. 

Elszállt az ukránok reménye: Trump nem ad nekik Tomahawk rakétát – de Zelenszkij megkaphatja a békét Orbán Viktortól

Várólistára kerültek a szuperfegyverek, amelyekkel az ukránok már azelőtt célba vették Moszkvát, hogy Washington rábólintott volna a szállítmányokra. Trump korábban Ukrajnának ígért nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, de a Putyinnal folytatott egyeztetés után úgy tűnik, inkább a béketárgyalásokat erősítené.

Orosz-ukrán háború
