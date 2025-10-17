Deviza
Amerika végre eleget tehet Magyarország legnagyobb kérésének: eltörlik Joe Biden súlyos büntetését - megszületett az első megállapodás

Lóga Máté a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról tárgyalt amerikai kollégájával Washingtonban.
Andor Attila
2025.10.17, 21:57

Kenneth Kies, az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának adópolitikáért felelős államtitkára hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteki közleményében. A felek a washingtoni egyeztetés során áttekintették a két ország gazdaságának aktuális helyzetét, valamint a bilaterális kapcsolatok további erősítésének lehetséges területeit. 

kettős adóztatás, Amerika
A kettős adóztatás eltörléséről tárgyalt az NGM államtitkára amerikai kollégájával / Fotó: AFP

Ennek érdekében a két államtitkár részletesen tárgyalta a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításának kérdését is. Továbbá megállapodtak abban, hogy szakértői szinten

a felek megkezdik a közös munkát az adóegyezmény mihamarabbi visszaállítása céljából.

Az Egyesült Államok hazánk egyik legjelentősebb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a második legfontosabb szereplő, emellett Magyarország harmadik legnagyobb befektetője.

Kettős adóztatás: megszűnhet az Egyesült Államok és Magyarország között

A hazánkban működő amerikai cégek a GDP számottevő részét termelik meg, ráadásul mintegy 20 ezer magyar család megélhetését biztosítják.

Lóga Máté a tárgyalás kapcsán kiemelte, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, miközben hazánk Európa egyik leginkább nyitott gazdasága, amely töretlenül élvezi a nemzetközi, így az amerikai befektetők bizalmát.

 Továbbá hangsúlyozta, hogy a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok minden korábbinál magasabb szinten állnak.

 Magyarország 3 éve nyíltan kiáll a tárgyalások a diplomácia és a béke mellett, ezért nem véletlen, hogy– a béke szigete – Budapest ad otthont a következő Trump-Putyin találkozónak. Lóga Máté – a Budapest Airport igazgatóságának elnökeként – arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 májusától ismételten közvetlen légijáratok erősítik a két ország közötti gazdasági és turisztikai együttműködést.

Az államtitkár washingtoni útja során képviseli Magyarországot a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén is, valamint tárgyalásokat folytat a kiemelt hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel.

Nem ma kezdődött

Már januárban kihirdették Orbán Viktor határozatát: a Magyar Közlönyben akkor azt lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie.

A miniszterelnök felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy

  • kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket;
  • ő vagy a kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
  • felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
  • valamint felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás
  • létrehozását követően annak végleges szövegének tervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé.

Orbán Viktor korábban arról nyilatkozott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai megsínylették a Biden-adminisztráció sokszor ellenséges lépéseit. Ilyen volt egyértelműen a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondása, ami kimondatlanul is azzal a céllal született, hogy rontsa a magyar gazdaság versenyképességét.

A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása pedig azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.

