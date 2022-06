Tavaly összesen 107 974 járművet gyártott a Magyar Suzuki, és a világ öt kontinensének 123 országában értékesített 120 164 autóból 112 989 az esztergomi gyártósorról gördült le – számolt be eredményeiről a Magyar Suzuki Zrt. Az Esztergomban gyártott modellek 70 százaléka Vitara, 30 százaléka pedig S-Cross volt. A gyártási szám 4 százalékkal múlta alul a 2020-ban gyártott gépkocsik számát (111 047).

Kihívásokkal teli évet zárt a globális autóipar, ezalól a Suzuki sem volt kivétel, és a gyártási darabszám számottevően elmaradt a piaci kereslettől. A konténerszállítási nehézségek miatt több műszakot törölni kellett, ami kapacitáskiesést okozott, illetve a félvezetőhiány miatt szeptembertől átállt az egy műszakos termelésre a vállalat

– emelte ki Krisztián Róbert kereskedelemért és értékesítésért felelős operatív igazgató. Hozzátette, tavaly 17 650 autót helyezett forgalomba a vállalat Magyarországon, ezzel 14,48 százalékos piaci részesedést szerzett.

Krisztián Róbert elmondása szerint számottevő növekedéssel számol a cég az idei évre, 147 ezer autót szeretne előállítani az esztergomi gyár, a terveket azonban befolyásolhatja a globális csiphiány, továbbá folyamatos figyelmet igényel az orosz–ukrán háború és a sanghaji régió járványügyi problémájára.

A Magyar Suzuki tavaly 1754,2 millió euró árbevételt ért el, ez 6 százalékos növekedés 2020-hoz képest, az exportértékesítés 1489,3 millió, a belföldi pedig értékesítés pedig 264,9 millió euró volt.

Ezzel a Magyar Suzuki a legnagyobb árbevételű magyarországi cégek rangsorában a 12. helyen áll. Osztalékot tavaly sem fizetett a vállalat. Tavaly 92,9 millió euró beruházást végzett a cég, főként gyári technológiákra, új emissziós laborra, a festéküzem robotizációs megújítására fordította az összeget. A tervek szerint az idén 100 millió euró értékben valósít meg beruházást a vállalat, többek között megkezdi egy saját napelempark létrehozását, amely a tervek szerint jövőre már meg is kezdi a működését. Urbán László vezérigazgató-helyettes elmondta, 8 milliárd eurót szán a cég 2021–25 között a karbonsemlegesség irányába tett fejlesztésekre, a cél, hogy 2050-re karbonsemleges üzemei és termékportfóliója lesz a vállalatnak.

Fotó: Suzuki

A 2015–19-ben jelentős munkaerőhiánnyal küzdött a vállalat, amelyet munkaerő-kölcsönzéssel tudott enyhíteni. A járványból való kilábalás után ismét megjelent a munkaerőhiány, és ugyan továbbra is a lokális saját munkaerőre épít a vállalat, illetve kölcsönzött dolgozókkal pótolja a hiányzó munkaerőt, ugyanakkor elindított egy pilotprogramot is, amely során idén januártól fix kétéves szerződéssel indiai munkavállalókat is elkezdett foglalkoztatni.