Frances Haugen, aki 2021-ben nyilvánosságra hozta a Facebook belsős dokumentumait, és az amerikai törvényhozók előtt hallagtták meg a közösségi hálózat működésével kapcsolatban, most egy nonprofit szervezet létrehozásán dolgozik, amelynek célja a Metához hasonló vállalatok felelősségre vonása – számolt be a The Verge.

A Beyond the Screen (A képernyőn túl) elnevezésű szervezet három fő célt kíván megvalósítani:

ügyvédeket vértezne fel arra, hogyan vegyék fel a kesztyűt a közösségi médiavállalatokkal szemben,

arra ösztönözné a befektetőket, hogy pénzügyi támogatásnyújtást megelőzően vegyék figyelembe, mennyire vállal társadalmi felelősséget egy adott cég, valamint

a szabályozók és kutatók nyerjenek betekintést a platformok működésébe.

Haugen jelenleg két másik emberrel dolgozik a projekten, és körülbelül 5 millió dolláros támogatásra van szükségük ahhoz, hogy elindíthassák a projektet. A jelentés szerint már kaptak némi támogatást néhány, egyelőre meg nem nevezett finanszírozótól.

A volt Facebook-alkalmazott a közösségi médiavállalatok transzparensebb működéséért küzd

Haugen reményei szerint a Beyond the Screen segítségével az ügyvédeknek sikerül a megfelelő tudást átadni, hogy amikor a közösségi médiaóriások elleni csoportos keresetekkel foglalkoznak majd, ura lesznek a helyzetnek. Emellett egy olyan mérőszámot is létrehozna, amellyel a befektetők össze tudnák hasonlítani, hogy a vállalatok mennyire garantálják a felhasználók biztonságát – és ezzel lehetőséget kaphatnak arra, hogy megindokolják, miért válnak meg egy adott vállalattól, ha az negatív hatással van a társadalomra.

A Facebook egykori termékmenedzsere olyan közösségi hálózatot kíván létrehozni, amely alkalmas a platformok és az algoritmusok bemutatására és tesztelésére: elképzelése szerint egy szimulált platform segítségével – a vállalatok tényleges részvétele nélkül – könnyebben meg lehetne érteni, hogyan működnek ezek az oldalak.

Mindez a kutatók számára is nagy segítséget jelenthet, akiket korábban a Facebook és egyéb közösségi médiavállalatok pontatlan adatokkal láttak el.

Haugen tavaly már kifejtette az amerikai Vogue magazinnak, hogy egy olyan nyílt forráskódú közösségi hálózatot szeretne kiépíteni, amelyen bármely korosztály tanulhat és kísérletezhet (A Vogue azt is megemlíti, hogy Haugen kriptóba fektetett be, ami a piac jelenlegi állapotát tekintve nem tűnik túl szerencsésnek).

A Facebook volt alkalmazottjának célja, hogy eljusson arra a pontra, amikor már nem lesz szükség az ilyen típusú szervezetekre – erre azonban még várni kell. Rámutatott arra is, hogy vannak olyan országok, ahol lényegében a Facebook jelenti az internetet. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy olyan helyeken is változásokat szeretne elérni, ahol még nem történt meg a szükséges háttérmunka, és amely nagymértékű erőfeszítést vehet igénybe.