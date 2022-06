Európa két fő acélellátója Oroszország és Ukrajna; a háborús helyzet következtében most mindkét ország akadozva tudja csak ellátni az alapanyag-szállítást. A gyártási folyamatok zökkenőmentes biztosítása érdekében a cégeknek most a szokásosnál is előbbre kell tervezniük, adott esetben érdemes kockázatelemzést végezniük, amely során átvilágítják az ellátási láncukat, és megnézik, hol vannak a kritikus pontok, hol okozhat problémát az alapanyaghiány.

Az európai alapanyaghiányra keresi a megoldást a gyártószakma

Jelenleg nem az a kérdés, hogy a szükséges alapanyag mely forrásból szerezhető be kedvezőbb áron, hanem az, hogy bárhol is hozzáférhető-e

– hívta fel a figyelmet Varga Richárd Attila, az AGS Mérnökiroda Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Szakmai kapcsolatokkal a megoldás is érkezik

Az AGS Mérnökiroda az európai mérnöktudást és garanciát ötvözi az ázsiai gyártás előnyeivel. Mivel gyártási tevékenységét Kínában végzi, ráadásul rendelkezik kinti leányvállalattal, az alapanyaghiány nincs hatással a működésére, rövid és hosszú távon is zökkenőmentesen biztosítani tudja ügyfelei számára a szerszámgyártást.

Kínában az acél ára nem emelkedett az elmúlt két évben. Stabilan elérhető és jó minőségű alapanyag áll rendelkezésünkre. Sokéves eredményes együttműködésünk a garancia arra, hogy megfelelő alternatíva lehetünk azok számára, akik az acélhiány áthidalására megbízható megoldást keresnek

– emelte ki az AGS Mérnökiroda Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Az AGS Mérnökiroda csapata

Gyártóipari trend: csökken a gyártások darabszáma

A fröccsöntőüzemek gyártósorai olyan termelési volumenre lettek kialakítva, amilyet a piac igényei az adott körülmények között indokolttá tettek, azonban az évek során nem követték a változások alakulását. Az itt készülő termékek darabszáma évről évre csökken, viszont a szerszámok költségei változatlanok maradtak, így összességében drágábban valósul meg a termelés.

A darabszámok csökkenése jellemző az okoskészülékek mellett a kisgépekre, de az autógyártásban is ugyanez a változás figyelhető meg az elmúlt évekhez képest.

A dráguló alapanyag és a dráguló gyártás miatt kiemelten fontos, hogy tervezetten és körültekintően válasszanak beszállítókat és szerszámgyártókat cégek.