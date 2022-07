Magasabb fokozatra kapcsolt a Jysk boltlánc 200 millió eurós beruházásból épült új logisztikai központja: az ecseri bázis júniusban megkezdte a magyar üzletek kiszolgálását, azaz ezentúl innen érkezik az áru az üzletek polcaira. Júliustól már Horvátország is innen kapja a termékeket, és teljes kapacitás mellett Magyarországról látják el Szlovákia és Szlovénia áruházait is. A központ az ellátási problémákon is enyhíthet, a raktárból sokkal gyorsabban és hatékonyabban működik majd az áruszállítás a régióban.

A 143 ezer négyzetméteres és 205 ezer palettányi áru tárolására képes, két automatizált magasraktárral felszerelt elosztóközpontba egyelőre hetente 40 kamionnyi áru érkezik, de a szállítmányok száma folyamatosan emelkedik.

Jelenleg 300-féle terméket tárolnak itt, ez nagyjából 15 ezer raklapnyi áru. „Az ecseri nem csak a logisztikát nézve lesz meghatározó központ, a Jysk még kiemelkedőbb munkáltatóvá is válik, hiszen az elosztóközpont kezdetben 300 munkahelyet teremt, a forgalom bővülésével pedig akár 500-ra is emelkedhet az Ecseren foglalkoztatottak száma” – mondta Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country managere.

Fotó: Hungarian Project Kft.

Negyvenhárom méteres magasraktár

Az elosztóközpont része két, 43 méter magas torony is, amelyekben automatizált magasraktárak működnek majd. A gépek beszerelése és tesztüzeme a következő hónapokban zajlik, és októberre indulhatnak be a tornyok teljes kapacitással.

Az automatizált rendszerek és a hatékony áruútvonalak mellett a központ tervezésének másik fő vezérfonala a fenntarthatóság volt.

A több országot kiszolgáló logisztikai központ létrehozása után évi 4,5 millió kilométerrel kevesebb fuvarútvonalra lesz szükség, amivel évi 3600 tonnányi szén-dioxid-kibocsátás spórolható meg. Az épületen belül csak elektromos targoncák közlekednek, a tetőn hatezer négyzetméteren telepítettek napelemeket, a melegvíz-ellátást napkollektorokkal támogatják, és hőszivattyúval csökkentik a fűtési igényt.

A Jysk bízik abban, hogy a high-tech központ segítségével csökkenteni tudják az ellátási problémák okozta nehézségeket, és kiszámíthatóbbá tehetik a logisztikai folyamatokat.