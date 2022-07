Tavaly októberben Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a Facebook közösségi oldal új néven folytatja, Meta lesz a neve. Ez erőteljes utalás arra, hogy a platform úgynevezett metaverzummá alakuljon, és futurisztikus módon uralja a kiterjesztett valóságon alapuló közösségi médiát.

A terveket sokan aggodalommal figyelték, főleg azután, hogy Frances Haugen egykori Facebook-alkalmazott lerántotta a leplet a cégnél zajló folyamatokról.

A The Verge most arról számolt be, hogy a Metának egy újabb ellenfele is ringbe szállt: a Meta.

Nem, nem kezdett önmarcangolásba Zuckerberg cége, mindössze annyi történt, hogy a nagy bejelentés előtt nem nézett körül, hogy van-e már ilyen nevű cég a piacon. Volt.

A Meta nevű vállalat művészeti installációkkal foglalkozik, immár több mint egy évtizede. Kedden bejelentették, hogy beperelik a Facebookból lett Metát védjegybitorlásért, s azt állítják, hogy a közösségi oldal névváltoztatása sérti a kisebb cég már kialakult márkáját.

2021. október 28-án a Facebook lefoglalta a Meta védjegyünket és nevünket, amelynek felépítésébe több mint tizenkét éven át a vérünket, verejtékünket és könnyeinket fektettük

– írta a honlapján publikált közleményében a kisebb cég. Hozzátették, hogy nyolc hónapig hiába próbáltak jóhiszeműen tárgyalni a Facebookkal, úgyhogy nem maradt más választásuk, mint jogi útra terelni a dolgot.

(Honlapjának címe után a kisebbik, művészeti installációkkal foglalkozó céget az egyszerűség kedvéért a továbbiakban Meta.is-nek hívjuk.)

Az ügy azért is robbant ki, mert az egykori Facebook számos adatvédelmi botránya, napvilágra került visszássága miatt a kisebbik cég nem szeretné, hogy összemossák őket. A Meta.is szerint lehetetlenné vált számára, hogy árukat és szolgáltatásokat értékesítsen a Meta védjegy alatt, mert a fogyasztók könnyen azt hihetnék, hogy árui és szolgáltatásai a Facebooktól/Metától származnak.

A Meta.is érvényes védjeggyel rendelkezik a névre, de a bíróságon nem lesz könnyű dolga, hiszen a Facebook októberi névváltoztatása óta jó néhány védjegybejelentést benyújtottak – beleértve az üzenetküldésre, a közösségi hálózatokra és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó védjegyeket is. Ugyan több cég is rendelkezik Meta védjeggyel, de azok nem a technológiai szektorban tevékenykednek: egyebek között egy kemény szódabikarbóna neve Meta, és egy protézisgyártó is üzemel ezzel a névvel.