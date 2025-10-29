Tankolás: nagyon különös, melyik üzemanyagért állnak most sorban a magyarok – elárulta a szakérő, mi fog történni a literenkénti árakkal az idén

Az év első kilenc hónapjában hajszállal kevesebb 95-ös motorbenzint és szintén alig kimutathatóan kevesebb normál gázolajat adtak el a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatai, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. Azonban mindkét termék prémiumminőségéből érezhetően több fogyott. A prémium-motorbenzin mennyiségben mért forgalma 6,7 százalékkal, a prémiumdízelé 11,1 százalékkal nőtt.

A prémiumbenzin eladásai nőttek, a normálé estek / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Könnyen tankol a magyar extra üzemanyagot is

A furcsaságra, azaz hogy éppen a drágább termékek voltak kelendőbbek, Grád Ottó, a szövetség főtitkára kézenfekvő magyarázatot adott a Világgazdaságnak. Mint elmondta, a hazai piacon a prémium-üzemanyagok ára is abban a megfizethető kategóriában van, amelyet szívesen kifizetnek az autósok. Azok is könnyebben nyúlnak a töltőpisztolyhoz, akik a régebbi autójuk kímélése érdekében választják a 10 helyett csak 5 százalékos biotartalmú üzemanyagot.

A forgalom nagyságáról összességében azt emelte ki Grád Ottó, hogy az első három negyedév szintjén kimutatott szerény, félszázalékos bővülés az év utolsó negyedében is folytatódhat. Arra azonban nem vállalkozott, hogy 2025 egészére is becslést adjon, mert – mint mondta – sok a bizonytalanság. Ezek közül a két legfontosabb az, hogy

még nem tudni, mikor termel ismét 100 százalékon az október 20-i tűzben részben károsodott Dunai Finomító,

és az sem látható, hogy a szerbiai NIS finomító elleni szankcióknak milyen régiós üzemanyag-ellátási következményei lesznek.

A szervezet főtitkára összességében szinten maradónak, de talán pluszosnak várja az éves fogyasztást a 2024-eshez képest.

A MÁSZ adatai nem országos képet adnak, de jó megközelítést. Tagvállalatainak kiskereskedelmi értékesítése a benzinpiacon mintegy 75 százalékot tesz ki, a gázolajpiacon pedig 66 százalékot. E társaságok – vagyis a nagy márkákhoz tartozó, úgynevezett színesek – üzemeltetnek az ország 2037 töltőállomásából 1060-at. A többi kút a kis, jellemzően kevesebb szolgáltatást kínáló, ám olcsóbb fehéreké.

Kezelhető marad a benzin és a gázolaj hazai ára

Grád Ottó szerint az év végig, de talán tovább is bízhatunk abban, hogy a magyarországi benzin- és gázolajárak literenkénti ára 600 forint alatt marad. Kis mozgások persze lehetnek – most éppen drágulást jelentettek be –, de a körülmények alapján nem kell érdemi áremelkedéstől tartani. Egyrészt ugyanis remélhetőleg kitart még a forint jó szériája az euróval és a dollárral szemben is, másrészt nem fenyeget az olaj drágulása sem. A Brent ára jó eséllyel továbbra is 60–65 dollár között mozog. Igaz, a hírek folyamatosan mozgatják a piacot, és az árstabilitáshoz azt kell alapul venni, hogy már nem történik extra olajárváltozást előidéző esemény.

A fő trend most az, hogy az olaj kínálata nagyobb, mint a kereslete.

Az, hogy Kína és India is távolodik az orosz olajtól, az orosz olaj iránti érdeklődés csökkenését és a rivális termékek iránti érdeklődés növekedését hozhatja. Ugyanakkor „teljes bizonytalanságot” okoz a vámháború és az orosz olajcégek elleni amerikai szankciók további hatása. Egyelőre nem látható az sem, hogy bízhatnánk 2025-ben az izraeli–palesztin vagy az orosz–ukrán konfliktus lezárulásában, így az ettől várható olajpiaci bizonytalanságok oldódásában sem.