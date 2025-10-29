Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF333.56 +0.13% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.72 -0.03% RON/HUF76.34 -0.04% CZK/HUF15.95 -0.07% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF333.56 +0.13% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.72 -0.03% RON/HUF76.34 -0.04% CZK/HUF15.95 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
üzemanyagpiac
benzinkút
szankciók
MÁSZ
üzemanyagár
Brent

Tankolás: nagyon különös, melyik üzemanyagért állnak most sorban a magyarok – elárulta a szakérő, mi fog történni a literenkénti árakkal az idén

Az, hogy Kína és India is távolodik az orosz olajtól, az iránta való érdeklődés csökkenését, illetve a rivális termékek iránti érdeklődés növekedését hozhatja. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó szerint sok a bizonytalanság a piacon, de prognózist adott az év hátralévő részére a literenként benzin- és gázolajárakról.
B. H. L.
2025.10.29., 08:00
Fotó: Reuters

Az év első kilenc hónapjában hajszállal kevesebb 95-ös motorbenzint és szintén alig kimutathatóan kevesebb normál gázolajat adtak el a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatai, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. Azonban mindkét termék prémiumminőségéből érezhetően több fogyott. A prémium-motorbenzin mennyiségben mért forgalma 6,7 százalékkal, a prémiumdízelé 11,1 százalékkal nőtt.

tankolás, benzinkút, benzin
A prémiumbenzin eladásai nőttek, a normálé estek / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Könnyen tankol a magyar extra üzemanyagot is

A furcsaságra, azaz hogy éppen a drágább termékek voltak kelendőbbek, Grád Ottó, a szövetség főtitkára kézenfekvő magyarázatot adott a Világgazdaságnak. Mint elmondta, a hazai piacon a prémium-üzemanyagok ára is abban a megfizethető kategóriában van, amelyet szívesen kifizetnek az autósok. Azok is könnyebben nyúlnak a töltőpisztolyhoz, akik a régebbi autójuk kímélése érdekében választják a 10 helyett csak 5 százalékos biotartalmú üzemanyagot.

A forgalom nagyságáról összességében azt emelte ki Grád Ottó, hogy az első három negyedév szintjén kimutatott szerény, félszázalékos bővülés az év utolsó negyedében is folytatódhat. Arra azonban nem vállalkozott, hogy 2025 egészére is becslést adjon, mert – mint mondta – sok a bizonytalanság. Ezek közül a két legfontosabb az, hogy

A szervezet főtitkára összességében szinten maradónak, de talán pluszosnak várja az éves fogyasztást a 2024-eshez képest.

A MÁSZ adatai nem országos képet adnak, de jó megközelítést. Tagvállalatainak kiskereskedelmi értékesítése a benzinpiacon mintegy 75 százalékot tesz ki, a gázolajpiacon pedig 66 százalékot. E társaságok – vagyis a nagy márkákhoz tartozó, úgynevezett színesek – üzemeltetnek az ország 2037 töltőállomásából 1060-at. A többi kút a kis, jellemzően kevesebb szolgáltatást kínáló, ám olcsóbb  fehéreké.

 

Kezelhető marad a benzin és a gázolaj hazai ára

Grád Ottó szerint az év végig, de talán tovább is bízhatunk abban, hogy a magyarországi benzin- és gázolajárak literenkénti ára 600 forint alatt marad. Kis mozgások persze lehetnek – most éppen drágulást jelentettek be –, de a körülmények alapján nem kell érdemi áremelkedéstől tartani. Egyrészt ugyanis remélhetőleg kitart még a forint jó szériája az euróval és a dollárral szemben is, másrészt nem fenyeget az olaj drágulása sem. A Brent ára jó eséllyel továbbra is 60–65 dollár között mozog. Igaz, a hírek folyamatosan mozgatják a piacot, és az árstabilitáshoz azt kell alapul venni, hogy már nem történik extra olajárváltozást előidéző esemény. 

A fő trend most az, hogy az olaj kínálata nagyobb, mint a kereslete.

Az, hogy Kína és India is távolodik az orosz olajtól, az orosz olaj iránti érdeklődés csökkenését és a rivális termékek iránti érdeklődés növekedését hozhatja. Ugyanakkor „teljes bizonytalanságot” okoz a vámháború és az orosz olajcégek elleni amerikai szankciók további hatása. Egyelőre nem látható az sem, hogy bízhatnánk 2025-ben az izraeli–palesztin vagy az orosz–ukrán konfliktus lezárulásában, így az ettől várható olajpiaci bizonytalanságok oldódásában sem. 

A kiskereskedelmi forgalom összességében alig változott

Az idén január és szeptember között 0,5 százalékkal több motorbenzint és 0,5 százalékkal több gázolajat adtak el a MÁSZ-tagok a kiskereskedelemben, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A teljes értékesítés 2,915 milliárd liter volt, ebből 1,156 milliárd litert tett ki a motorbenzin és 1,758 milliárd litert a dízel.

A 95-ös motorbenzinből több mint 954 millió liter fogyott, ami éves összevetésben 0,8 százalékos csökkenés.

A prémium-motorbenzinből elkelt 202,041 millió liter 6,7 százalékos növekedést takar.

A prémiumdízel fogyasztása meghaladta a 147 millió litert, ami éves szinten 11,1 százalékos növekedés.

A nem prémiumgázolajból 1,611 milliárd litert adtak el, 0,4 százalékkal kevesebbet, mint 2024 hasonló időszakában.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
orosz szankciók

Pánikszerűen importálják a dízelt és a kerozint Európába az újabb orosz szankciók miatt

Indiából egyelőre árad az üzemanyag. Az újabb orosz szankciók azonban fennakadásokat okozhatnak az európai ellátásban.
3 perc
üzemanyagpiac

Tankolás: nagyon különös, melyik üzemanyagért állnak most sorban a magyarok – elárulta a szakérő, mi fog történni a literenkénti árakkal az idén

A fő trend most az, hogy az olaj kínálata nagyobb, mint a kereslete.
2 perc
Nagy Márton

Óriási hírt kaptak a nyugdíjasok a kormánytól: 8 százalékkal nőne a nyugdíj Magyarországon – már 2026-tól elindulhat a történelmi emelés

A kormány már dolgozik az ütemezésen, de feltételek nélkül nem lesz bevezetés: ehhez gazdasági erő és béke kell.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu