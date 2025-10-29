Ukrajna nagyszabású támadást indított szerda hajnalban Oroszország ellen: drónok Moszkva fölött, leálltak a repülőterek, lángolnak az olajfinomítók

Október 28-án késő este és október 29-én kora reggel bejelentették, hogy állítólag legalább hét drónt lőttek le Moszkva és a régió felett. A Roszaviacija képviselője arról számolt be, hogy korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein. A korlátozásokat azóta feloldották – írja a Pravda.

Olajfinomítók is kigyulladtak a dróntámadásban / Fotó: AFP

Ezzel egy időben az Uljanovszki területen fekvő Novoszpasszkijban az olajfinomítót is támadták. A Shot hírügynökség jelentése szerint a lakosok Novoszpasszkij külvárosában éjfél körül öt-nyolc robbanást hallottak. Villanásokat és motorzúgást is jelentettek. A régió kormányzója, Olekszij Russzkij szerint

visszaverték egy pilóta nélküli repülőgép támadását. Nincsenek áldozatok. A különleges mentőegységek a törmelékhullások helyszínén dolgoznak.

Robbanásokat hallottak a Mari Köztársaságban is. Szemtanúk tűzvészt észleltek Orsanka településen és beszámolók szerint megtámadták a Mari Olajfinomítót is.

Megérkezett Moszkva ajánlata: biztonsági garanciákat adna

Oroszországnak nem áll szándékában egyetlen NATO- vagy európai uniós tagországot megtámadni, és ezt akár biztonsági garanciában is hajlandó rögzíteni – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián Minszkben. A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint az orosz diplomácia vezetője felidézte, hogy Oroszország már többször kijelentette, hogy nem kívánja sem a NATO, sem az Európai Unió bármely tagját megtámadni, és ezt Eurázsia ezen részére vonatkozó jövőbeli biztonsági garanciában is hajlandók rögzíteni.

Lavrov szerint azonban az Európai Unió vezetői nem hajlandók valóban kollektív jövőbeni biztonsági garanciákban gondolkozni,

ehelyett arról beszélnek, hogy az ukrajnai háború után nem Oroszország részvételével, hanem Oroszország ellenében kell biztonsági garanciákat létrehozni.