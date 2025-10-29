Deviza
Orbán Viktor
Magyarország
gazdaság

Orbán Viktor üzenetet küldött és ígéretet tett a magyar nyugdíjasoknak: "Amíg én itt vagyok"

Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kedden este. Orbán Viktor ellenezte azt a Tisza pártos nézetet, hogy először a választást kell megnyerni, majd nyilatkoznak a részletekről utána.
VG
2025.10.29, 06:10

A bejegyzés alatt látható videófelvételek egyikében Tarr Zoltán, a Tisza párt európai parlamenti képviselője azt mondja, hogy "ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani, ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre". 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor  a nygudíjakról nyilatkozott./ Fotó: Fischer Zoltán

A videóban Simonovits András nyugdíjszakértő arról beszél, hogy a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne. "A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást" - tette hozzá. 

Nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik

 — jelentette ki a felvételeken Petschnig Mária Zita közgazdász. 

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat - mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek - nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!

 — írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Nagy Márton is Orbán Viktor szavait erősítette meg

Ahogy korábban megírtuk, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjúban arról beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményezne a nyugdíjasoknak. Az új nyugdíjrendszer bevezetése két-három éven keresztül, fokozatosan történhet – „egyetlen feltétele van”, amit a kormányzati szereplők már korábban is kiemeltek.

A miniszter világosan fogalmazott: a 14. havi nyugdíj bevezetése nem luxus, hanem elkerülhetetlen cél. 

Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg

– jelentette ki Nagy Márton.

