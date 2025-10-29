Most már tudjuk, miért akarja annyira a háborút Lengyelország Ukrajnában: brutális pénzt keres rajta – itt a bizonyíték

Az ukrajnai háború kitörése óta növekszik a hadianyagok kivitele Lengyelországból, tavaly rekordösszegű, 3,2 milliárd euró értékű felszerelést adtak el - írja a Dziennik Gazeta Prawna (DGP) lengyel gazdasági napilap.

Export: Blach Hawk helikotptereket is eladott Lengyelország / Fotó: Anadolu via AFP

A csaknem négy éve tartó ukrajnai háború jelentős hatással volt a lengyel fegyverexportra - szögezi le a DGP. Mint írják,

a lengyel cégek fegyverexportja 2020-ban még a 400 millió eurót sem érte el, de azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, ez az összeg csaknem 1,2 milliárd euróra nőtt.

A rekordot 2024-ben érték el, amikor a fegyverexport értéke 3,2 milliárd eurót tett ki - írja a DGP a lengyel külügyminisztérium adataira hivatkozva.

A lap szerint a lengyel fegyverek legnagyobb importőre Ukrajna volt, amely tavaly közel 2,5 milliárd euró értékű fegyvert vásárolt. Ez az összeg nem tartalmazza az Ukrajnának ingyen átadott, eddig 46 támogatási csomag keretében leszállított hadfelszerelést.

A lengyel fegyverexport második helyén tavaly az Egyesült Államok szerepelt 190 millió euróval, a harmadik és a negyedik helyen a Fülöp-szigetek és Spanyolország szerepelt 185 millió, illetve 33 millió euró értékű exporttal.

Ukrajnának a lengyel cégek egyebek között 78 darab M74-es aknavetőt, 18 darab Krab önjáró tarackot és csaknem háromszáz különböző típusú páncélozott harcjárművet adtak el.

Az Egyesült Államokba és a Fülöp-szigetekre 13 Black Hawk helikoptert szállítottak a Lockheed Martin amerikai cég lengyelországi gyárából. Összesen 160 Piorun hordozható légvédelmi rakétavetőt pedig Észtországba, Moldovába, Norvégiába, illetve Lettországba adtak el. "Exportsikert arattak" a lengyel WB Group vállalatcsoport által gyártott FlyEye felderítő drónok és a Warmate kamikaze drónok is - írja a DGP.

Sokáig tarthat még a háború

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij és Ukrajna eltökélt abban, hogy még két-három évig is folytassák a harcot Oroszország ellen. A lengyel miniszterelnök úgy látja, hogy bár az orosz gazdaság súlyos válságban van, ez nem jelenti azt, hogy Ukrajna győz. Ez pedig már csak azért is fontos, mert Oroszország nem csupán regionális, hanem globális fenyegetést is jelent. A lengyel kormányfő szerint az ukrán elnök és Ukrajna is eltökélt abban, hogy az oroszok elleni háborúban még két-három évig kitartsanak – számolt be a Pravda a The Sunday Times interjújáról.