Elege lett Lázár Jánosnak: nyíltan megmondta, kiszorítja Magyarországról Ausztria egyik legnagyobb cégét – videó

„Ha rajtam múlik, úgy süllyednek el a külföldi cégek a magyar piacon, mint az M30-as a Strabag keze alatt” – közölte Facebook-bejegyzésében Lázár János.

Döcögve halad az M30-as út építése / Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

A Facebookon közzétett videóban a miniszter elmondta: azon dolgozik, hogy kijjebb szorítsa a külföldi útépítőket az országból. Szerinte a vállalat azért követett el egy hibát az építés során, hogy még több pénzt kereshessenek Magyarországon.

Lázár János kiemelte, hogy egyáltalán nem örül annak, hogy egy külföldi cég ilyen pimaszul viselkedik, és hangsúlyozta, hogy ha mandátumot kap 2026-ban, akkor azon fog dolgozni, hogy a Strabagot és a többi külföldi vállalatot kijjebb szorítsa az országból.

Most nagy csatában állok, mert ők [a Strabag] ígéretet tettek, hogy október 30-ig meglesz, és nem tudják ezt az ígéretüket megvalósítani. Majd kivasalom belőlük, hogy mikorra lesz meg, de nyilván rövid időn belül meg kell legyen.

Lázár János dühöng az osztrák cég miatt

A történet háttere, hogy október végére ígérték az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának befejezését, azonban már biztos, hogy ez nem tartható. Az építési és közlekedési minisztérium szerint a kivitelező Strabag hibázott, majd hónapokig halogatta a javításokat, és félrevezette a nyilvánosságot a munkálatok állásáról.

A miniszter most hangsúlyozta, hogy a Strabag az elmúlt 25 évben száz- és ezermilliárdokat vitt el az ország kasszájából, most mégsem halad zökkenőmentesen a munka az M30-as környékén. Hozzátette, komoly problémának tartja azt is, hogy abban az országban, ahol ennyi kő és ennyi munkaerő van, egy külföldi vállalat épít autópályát.

Lázár Jánosnak elege lett

A Boon cikke szerint

az M30-s érintett szakaszát az autósok már biztos, hogy október végétől sem vehetik birtokba.

Az ügyben megszólalt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és Nagy Bálint államtitkár is felháborodásának adott hangot, Lázár minisztériuma pedig hivatalos közleményt adott ki.

A közlemény szerint a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt azért kellett lezárni, mert a Strabag kivitelezési hibát követett el, amely miatt a pályatest „megcsúszott és besüppedt”. „Hónapokon át csak tologatták a felelősséget, megpróbálták elhallgatni a nyilvánvaló tényeket, miközben a hiba megoldási irányai 2024 szeptemberében már nyilvánvalóak voltak. És mit csináltak? Semmit” – közölte a minisztérium.