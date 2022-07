Az idei első fél évben a Share Now folytatta a növekedést: a regisztrációk száma 38 százalékkal haladta meg 2021 azonos időszakát, 140 százalékkal nőtt a vezetések száma, ezalatt a cég autóival a felhasználók 3,5 millió kilométert vezettek, ami a teljes 2021-ben megtett távolság több mint háromnegyede. A második negyedévben az előző év azonos időszakához képest a szolgáltató megduplázta a rendszeresen vezető ügyfelek számát és az autók kihasználtságát – közölte a VG kérdésére a Share Now. A Mol Limo is folyamatos növekedésről számolt be a felhasználók és az utazások számában.

Szintén emelkedést mutatott fel a GreenGo, az ügyfeleinek a száma 30 százalékkal nőtt az idei második negyedévben az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva, emellett 40 százalékkal nőtt a bérlések, illetve 60-nal a megtett kilométerek száma. A szolgáltató szerint az eredmények hátterében a járvány visszaszorulása mellett a fogyasztói szokások átalakulása és a flotta nagyobb hatótávú autókkal való bővítése áll.

Mindhárom budapesti autómegosztó arról számolt be, hogy folyamatosan élénkül a kereslet a cégek részéről is a szolgáltatás iránt,

míg egyes vállalatok a meglévő autóflottájuk egy részét váltják ki megosztott gépkocsihasználattal, addig mások a cégautókra kivetett adók növelése miatt döntenek a szolgáltatás mellett. Továbbá béren kívüli juttatásként is sok vállalat él az autómegosztás lehetőségével. A Share Now esetén az üzleti célú felhasználás a háromszorosára nőtt 2022 első fél évében az előző esztendő azonos időszakához képest.

Bővültek a flották

Az autómegosztás iránt folyamatosan bővülő kereslet miatt mindhárom szolgáltató több fejlesztést hajtott végre az idén. A Mol Limo például új alkalmazást vezetett be, amelynek az egyik funkciója segítségével látható a bérlés ideje és a megtett távolság, bővült bérlés végi fotózás funkcióval, lehet jelenteni az autó tisztaságát és foglalás közben is látható a többi kocsi, így például egy kisautóval könnyen el lehet jutni egy kiszemelt nagyobbért. Emellett visszahozták a dinamikus árazást, így az autói bizonyos területeken, bizonyos időszakokban akár 60 százalékos kedvezménnyel is bérelhetők. Júniusban növelte a szolgáltató a zónát, egyúttal optimalizálta is, új területeket nyitott, a kihasználatlanokat pedig kicsit kisebbre szabta – közölte a VG kérdésére a Mol Limo.

Fotó: Share Now

A GreenGo esetén a flottabővítés volt az egyik legfontosabb változás, így már több mint 400 autója érhető el Budapesten. A nagyobb hatótávú kocsikkal távolabbi, vidéki desztinációk is kényelmesen megközelíthetők, a fővárosban pedig a szolgáltatási zónát 100 négyzetkilométerre bővítette.

A Share Now 420 gépkocsiról 500-ra növelte a flottájának méretét, emellett a szolgáltatás június óta Érden is elérhető, ami már a negyedik Budapest határán kívül fekvő település Dunakeszi, Budaörs és Budakalász után, amit a szolgáltató kapcsol be a megosztott autós mobilitás rendszerébe.

A gazdasági nehézségek is érintik a piacot

A gépkocsimegosztók napi működésére eddig nem volt közvetlen hatással az orosz–ukrán háború, az energiaárak jelentős növekedésével viszont egyre többen ismerik fel, hogy a saját autó fenntartásánál és üzemeltetésénél esetenként jobban megéri a megosztott kocsikat használni. „Számunkra jelenleg a benzinárstop a piactorzító hatása miatt nehezítő tényező, a direkt konkurenciával és a lakosság sajátautó-használatával szemben a mi versenyképességünket rontja. Emellett azt látjuk, hogy a saját kocsi fenntartása egyre költségesebb lesz, és

azoknak, akik éves szinten 7500 kilométernél kevesebbet közlekednek gépjárművel, azok számára a jelenlegi üzemanyagárak mellett egészen biztosan a carsharing használata a kifizetődőbb,

és a várható robbanásszerű üzemanyagár-növekedés mellett még inkább az autómegosztás irányába billenti el a mérleg nyelvét” – emelte ki a VG-nek a kizárólag elektromos gépjárműveket megosztó GreenGo.

A piac számára az autóipar ellátásilánc-problémái komoly bizonytalansági tényezőt jelentenek, a GreenGo beszerzéseire azonban nincs hatással, ugyanis az idei évre is lekötött szerződései vannak, amelyek eredményeképp folyamatosan meg tudják újítani a flottáját. A Share Now is hosszú távú kontraktusokkal dolgozik, így csak az idén már 120 új autó került a flottájába és további 130-ra van visszaigazolt megrendelése az idei évre.

Mindhárom gépkocsimegosztó további növekedéssel számol és újdonságokkal is készül az év második felében.