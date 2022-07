Jól sikerült az informatikusképző cégeknek az idei első fél év, a Codecool arról számolt be a VG-nek, hogy a 2021-es első fél évhez képest eddig közel 20 százalékos a növekedés a jelentkezők és a felvettek számában is. Népszerű az online végezhető, átstrukturált, immár tíz hónapra rövidített full stack programozó képzésük és a rövidebb, négy hónapos IT-képzéseikre is sokan jelentkeznek. Idén jóval több képzést tudtak elindítani, egyértelműen nőtt a kereslet. A Codecool által kínált állásgaranciát már több vidéki nagyvárosban, Győrben, Szegeden, Pécsett, Debrecenben és Miskolcon is vállalja, így a full stack képzést végző diákokat a képzés elvégzése után az otthonukhoz közel is el tudjuk helyezni, és erről ők dönthetnek.

Májusban elindult a Java Backend Fejlesztő képzésünk, egy új, majdnem öt hónap alatt, online formában végezhető kurzus, bővítve ezzel a rövid IT-képzések portfóliónkat.

Továbbá elindult az egy hónapos IT-karrierre felkészítő képzésünk, amely előzetes programozói ismerettel rendelkezőknek HR- és tech workshopokkal, interjúfelkészítésekkel kíván segítséget nyújtani, hogy szintet léphessenek az IT-karrierjükben” – fejtette ki idei újításait a Codecool.

A Green Fox Academy az idei első fél évben várakozását meghaladó eredményeket ért el, a képzésekre jelentkezők száma átlagosan 25 százalékkal nőtt, már ötszörös a túljelentkezés.

A cég képzéseire több mint 900-an iratkoztak be 2022 első hat hónapjában. A Green Fox 2021 első fél évéhez képest megduplázta beiratkozott hallgatóinak számát 2022-ben, ezen belül az állásgaranciás junior programozó képzésen részt vevők esetében 47 százalék volt a bővülés. 2020 első fél évéhez hasonlítva a teljes hallgatói létszám az ötszörösére ugrott, az állásgaranciás junior programozó képzések terén pedig 82 százalékos a növekedés. Ennek motorja egyrészt a cég nemzetközi terjeszkedése Csehországban és Szlovákiában, másrészt pedig Magyarországon a bootcamp mellett megjelenő további képzési formák kiugró népszerűsége.

Fotó: Robert Daly / Science Photo Library via AFP

A Green Fox Academy arról tájékoztatta a VG-t, hogy folyamatosan bővíti képzési palettáját, elindította az első, Salesforce fejlesztői területre felkészítő tanfolyamát is, a digitalizáció miatt ugyanis egyre nő a kereslet a platformspecifikus tudás iránt, és a vállalatok számára érték, ha egyszerre fel tudnak venni egy teljes csapatot. Szintén hiánypótló, új irány a data engineer képzés, ez a szakterület is keresett és hatalmas növekedés előtt áll.

A PROGmasters az első fél évben hat képzést indított, ezekből négyre összesen 75 főt vett fel az általa toborzott csaknem 1800 jelentkezőből, emellett 30 jelentkezővel elindult két DevOps képzése is. A résztvevőket partnercégei toborozták.

Ők már a képzés során a partnercég alkalmazásában álltak, ráadásul a tanfolyam idejére fizetést is kaptak. A PROGmasters idei első félévi piaci alapú képzésein 63 fő végzett: full-stack fejlesztőként 32, üzemeltetőként 18, tesztelőként pedig 13 fő szerzett képesítést. Összességében az idei első fél évben az elindított képzések, a felvettek, valamint a végzettek számában egyaránt több mint kétszeres a növekedés 2021 első fél évéhez képest – tájékoztatott a PROGmasters. A cég a korábbi tervei szerint bővítette idén a képzési portfólióját: a full-stack szoftverfejlesztő, manuális tesztelő és alkalmazásüzemeltető képzések mellett PL/1 képzést, DevOps tanfolyamokat is indított, az utóbbit a Deutsche Telekom megbízásából.

Tavaly összesen 257-en végezték el a PROGmasters képzéseit, idén a várakozások szerint közel 20 százalékkal bővül a számuk, és év végére elérheti a 300 főt. Arra számítanak, hogy az IT-szakemberek iránti jelentős kereslet miatt idén további egyedi, a partnereink igényeire szabott tanfolyamokat tudnak indítani.

Vonzó a jövőbiztos szakma

Mindhárom általunk kérdezett cég arra számít, hogy az év második felében is kitart az intenzív növekedés. A háború, az infláció és a közelgő válság miatt az emberekben egyre növekszik a jövővel kapcsolatos bizonytalanság, és ez sokakat arra ösztönöz, hogy belevágjanak a karrierváltásba, és szerezzenek egy jövőbiztosnak számító szakmát. A képzett digitális munkaerő iránti kereslet minden téren változatlanul nagy, mivel a közelgő gazdasági nehézségek arra ösztönzik a vállalatokat, hogy tovább folytassák a digitalizálást, egyedül ez tudja növelni a versenyképességüket. Ehhez pedig szakemberek kellenek, ezért is nő folyamatosan a kereslet az olyan IT-tudás iránt, amelyek a vállalati folyamatok automatizálását és a digitális gazdaságban óriási mennyiségben keletkező adatok értékteremtő felhasználását segítik. A tech szektorba való átlépést emellett ösztönzik a folyamatosan növekvő bérek és a munkaerőpiac nemzetközivé válása is.

A bérek is stabilan nőnek

A hazai informatikuspiacon is folyamatosan és stabilan nőnek a bérek, egy junior programozó (nulla–két éves tapasztalattal) ma már bruttó 500–700 ezer forintos fizetésre számíthat. Egy két-három éves tapasztalattal rendelkező szakember bruttó 700–900 ezer forint közötti összeget keres. A programozói karrierre jellemző, hogy gyorsan lehet előrehaladni a ranglétrán, három–öt év tapasztalattal egy fejlesztő bére átlagosan bruttó 900 ezer és 1,2 millió forint között mozog, míg egy szenior fizetése egymillió forintról indul, és a határ a csillagos ég attól függően, hogy milyen területen dolgozik, mennyire ritka a pozíciójában a szenior tudás.