Túl vagyunk a futam előtti utolsó operatív bizottsági ülésen, a pálya előkészítésével végeztünk, így azt tudom mondani, hogy minden tekintetben készen állunk a csapatok fogadására a Hungaroringen, ahová egyébként óriási tömeget várunk – nyilatkozta a VG-nek Gyulay Zsolt. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett: a Forma–1-es versenyhétvége utolsó napjára már hónapokkal ezelőtt elfogyott az összes típusú jegy, péntekre azonban váltható még néhány ülőhelyre szóló, szombatra ugyanakkor már csak állójegy van. A vasárnapi telt ház azt jelenti, hogy százezren szurkolhatnak majd a helyszínen a versenyzőknek.

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Az istállók kamionjai egyenesen az e hét végi Francia Nagydíjról jönnek Magyarországra, a „nagy roham” hétfőn és kedden várható, és a pilóták is megérkeznek legkésőbb szerdáig. Az eseményre a nemzetközi és a hazai sajtó összesen mintegy négyszáz képviselője akkreditált.

Gyulay Zsolt arra kérte a versenyre kilátogatókat, hogy időben induljanak el Mogyoródra, mert nagy zsúfoltság várható az utakon. A szokásoknak megfelelően idén is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság segíti majd a közlekedést mind a futam előtt, mind azt követően. Ez azért is fontos – jegyezte meg a sportvezető –, mert fokozott érdeklődés mutatkozik szerte a világban a Forma–1 iránt, több ország és város is szeretne futamot rendezni, és sokan közülük készek ezért akár jelentős összeget is fizetni. Így az F–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media keményen beleáll a versenynaptárban már szereplő ringek szervezéssel kapcsolatos esetleges problémáiba. A tradicionálisnak mondható pályák közül sok hitte azt, hogy védettséget élvez, ám ez esetükben sincs így, azaz ők sem hibázhatnak, ha benn akarnak maradni a naptárban – mondta, hozzátéve, hogy a magyar rendezéssel eddig maximálisan elégedett volt a Liberty Media.

Az elnök-vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy soha nem látott szárazság van a mogyoródi pálya környékén, így az összes lelátón tilos a dohányzás a tűzveszély miatt, sőt füstbombák használata sem megengedett.

A gyorsasági autós sorozat 37. alkalommal tér vissza a Hungaroringre, ezzel – az olaszországi Monza után – második azon pályák sorában, amelyek megszakítás nélkül rendeznek futamot a száguldó cirkuszban.

Fotó: Mark Thompson / Getty Images

A mogyoródi versenyhétvége programja már csütörtökön elkezdődik a boxutca-látogatással, pénteken és szombaton a szabadedzésekre, illetve az időmérőre kerül sor, a verseny pedig vasárnap délután három órakor kezdődik. Közben természetesen zajlanak majd a betétfutamok is.

A Forma–1-es tabellát jelenleg a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen vezeti 208 ponttal, míg ferraris üldözője, a monacói Charles Leclerc 170 ponttal áll a második helyen.