Deviza
EUR/HUF395.57 +0.04% USD/HUF340.72 +0.34% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.29 -0.25% PLN/HUF92.88 -0.29% RON/HUF78.13 +0.18% CZK/HUF16.17 -0.06% EUR/HUF395.57 +0.04% USD/HUF340.72 +0.34% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.29 -0.25% PLN/HUF92.88 -0.29% RON/HUF78.13 +0.18% CZK/HUF16.17 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45% BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
részvénypiac

Hiába a Magyar Telekom minden erőfeszítése, pirosban zárt a BÉT

A hazai parkett nagyjai nem igazán találták meg a felfelé vezető utat a hét első kereskedési napján. Nem csak a BÉT-ről hiányzott a lendület, tőlünk nyugatra sincs kirobbanó napjuk a tőzsdéknek.
Mészáros Gergő
2025.08.11, 17:09
Frissítve: 2025.08.11, 18:00

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak hétfőn, a blue chipek nem igazán találták az irányt a hét első kereskedési napján. A BUX index 0,09 százalékkal, 104 190 pontig süllyedt, a pesti parkett forgalma átlag alatti, 11,4 milliárd forint volt.

20240827_BET_001_VZ, bét,
Nem volt túl erős napja a BÉT-nek / Fotó: Vémi Zoltán

Nem csak a BÉT-ről hiányzott a lendület a hét első napján

A BÉT nagyjai közül az OTP 0,23 százalékkal, 30 500 forintig emelkedett, míg a Magyar Telekom 1,65 százalékkal, 1848 forintig ralizott, a Mol ugyanakkor 1,0 százalékkal, 2968 forintig süllyedt, a Richter pedig 0,76 százalékot vesztett értékéből, és 10 400 forinton zárta a napot.

A nyugat-európai tőzsdéknek felemás napjuk van, a német DAX 0,65 százalékos, a francia CAC 0,6 százalékos mínuszban jár fél órával a nyugati kereskedés vége előtt, az átfogó Euro Stoxx 0,4 százalékos gödörben van ez időben. Az amerikai részvénypiacon szintén nem látszik az átütő lendület, a Dow 0,3 százalékos mínuszban jár másfél órával a nyitás után, az S&P beragadt a rajtvonalnál, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban vette a rajtot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintnak nincs túlzottan jó napja, de a veszteségek elsősorban a dollár piacára összpontosulnak. Az euróval szemben 0,1 százalékkal, 395,8-ig gyengült a devizánk, a dollár ellenében viszont már jelentős, 0,45 százalékos a napi mínusz, 341,1 környékén adják a keresztet a devizapiacon. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu