Elkelt a Fabergé — szédítő összeget fizetett a történelmi luxusmárkáért a tech mogul

A Fabergé történelmi luxusmárka, amely extravagáns ékszeres tojásairól ismert, 50 millió dollárért kelt el. A tulajdonosváltás több mint egy évtizeddel azután történt, hogy a brit Gemfields csoport megvásárolta a márkát. Most a Fabergé márkanév a Mosunov SMG Capital nevű, amerikai székhelyű befektetési társaság tulajdonába került – közölte a The Financial Times.

A kristályokat bányászó Fabergé márka amerikai bejegyzésű céghez került / Fotó: Fabergé Facebook

A színes kövek bányászatával foglalkozó Gemfields 45 millió dollárral gazdagodik, majd amikor az üzlet a hónap végén lezárul, a fennmaradó 5 millió dollárt negyedéves jogdíjfizetések formájában kapja meg. Peter Carl Fabergé ékszerész a nevét viselő első tojásokat drágakövekből és nemesfémekből készítette szentpétervári műhelyében III. Sándor orosz cár és II. Miklós cár számára, húsvéti ajándékként.

Fabergé, a luxus alapítója

Az 1885 és 1916 között a császári család számára készített mintegy 50 tojásból több mint 40 maradt fenn. 2004-ben Viktor Vekselberg, egy olaj- és gázmágnás, több mint 90 millió dollárt fizetett kilenc császári tojásért – ez volt akkor a világ második legnagyobb Fabergé-tojás-gyűjteménye. Korábban a New York-i Forbes médiamágnás család tulajdonában voltak.

A Fabergé továbbra is luxusékszereket, órákat és ikonikus Fabergé-tojásokat árul. Egy limitált kiadású, eper alakú, zománcozott Guilloché dísztárgy ára majdnem 26 millió forint. Moszunov, a The Garage Syndicate kockázatitőke-társaság partnere elmondta, hogy megtiszteltetés számára a kiemelkedő és világszerte elismert márka gondviselőjének lenni. Hozzátette, hogy a vállalat továbbra is az ékszerekre, kiegészítőkre és órákra fog összpontosítani.