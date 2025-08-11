Deviza
Leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve

A franciaországi Gravelines-létesítmény mind a négy reaktorának hűtése lehetetlenné vált medúzák tömeges megjelenése miatt. Ezzel Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve leállt.
VG/MTI
2025.08.11, 16:41
Frissítve: 2025.08.11, 17:17

Leállt hétfőn Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének négy blokkja az észak-franciaországi Gravelinesban, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák – közölte az EDF francia áramszolgáltató.

Leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve / Fotó: AFP

„Az automatikus leállások –nem voltak hatással a létesítmények biztonságára, a személyzet biztonságára vagy a környezetre” – tette hozzá a vállalat a honlapján.

A gravelinesi erőmű így ideiglenesen teljesen leállt, mivel a másik két egység jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik.

Az EDF tájékoztatása szerint szerint három blokk automatikusan leállt vasárnap este 11 óra és éjfél között, a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően, egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra 20 perckor szintén automatikusan leállt.

„Az erőmű munkatársai dolgoznak, és jelenleg a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és beavatkozásokat végzik ahhoz, hogy az egységek teljes biztonságban újraindulhassanak” – írta az EDF.

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Az erőműben 2040-ig két új generációs (EPR2) reaktort is terveznek üzembe helyezni, amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt.

