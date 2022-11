Idén ősszel érkezik meg Helsinkiből a Boost Finland testvére, a Boost Hungary, párhuzamosan az észtországi networkingklub alapításával – áll a cégtől kapott közleményben. A finn üzleti csoportok kiemelt alapértéke a lifelong learning, vagyis az élethosszig tartó tanulás, Tarmo Herlevi pedig 12 éve járt networkingeseményekre, majd az első Covid-időszak alatt alapította meg a finn mentalitásra épülő networkingkoncepciót. A tanulás mellett még egy cél mozgatta az új formátum és metodika kialakításában: a vállalkozói magány megszüntetése.

Fotó: Boost

Tarmo Herlevi felidézte, ő is csak az online networkingtalálkozókon tudott részt venni a karanténos időszakok alatt. Ezek ugyan praktikusak és kényelmesek voltak, mégsem adták meg azt a kapcsolódásélményt, amelyet keresett. „Vállalkozóként rengeteg ember vesz körül egész nap, ott a család és a munkatársak is. Mégis bizonyos értelemben magányos voltam. Más vállalkozók társasága hiányzott, akikkel hasonlók a céljaink és a problémáink. Élőben akartam velük találkozni” – emlékezett vissza a Boost alapítója. Tízen – többek között Outi Impivaarával együtt – kidolgozták a saját networking- és élethosszig tartó tanulási módszertanukat Boost Finland néven. Outi felel a képzések kidolgozásáért, Tarmo pedig a kiterjedt kapcsolatrendszerét hozta. A tíz vállalkozó a tradicionális finn értékek alapján dolgozta ki a konkurencia helyett a kooperációt, az egyéni felelősségvállalást és az őszinte emberi kapcsolatokon alapuló üzletkötést előtérbe helyező szervezetet.

Az első Boost-csoportot Helsinkiben hozták létre, tavaly óta pedig már majdnem az összes finn városban, többek között Espoóban, Vantaában,Tamperében, Tapiolában és Porvoóban is működnek. Idén Észtország és Magyarország a Boost következő állomása.

Saját coachok segítik a cégvezetők fejlődését

A koncepció lényege, hogy a cégvezetők a networkinglehetőségek mellett rendszeres tanulással fejleszthetik önmagukat, cégeiket és egymás cégeit. Az összes Boost-csoportnak egy saját, kvalifikált, legalább két év szakmai tapasztalattal rendelkező coacha van, aki a résztvevők szükségleteihez és igényeihez alakítja a képzéseket. Minden héten 20 perces tréningeket tart a cégvezetőknek. Évente négy alkalommal pedig egy félnapos képzést szerveznek, ahol a nagyobb lélegzetvételű témákat is van idő áttekinteni. A finn oktatás lényege nem a lexikális ismeretek átadása, hanem a lehetséges ismeretek bemutatása és a tanulók rávezetése az önfejlesztésre, illetve az önálló tanulásra. Tehát a finn oktatási rendszerben nem az emberek lexikális tudása nő, hanem megszerzik és megtanulják azokat a módszereket, amelyekkel önmaguk tudnak elmélyedni a számukra lényeges és szükséges tudásanyagban.

A Boost-kerék

A pszichológiából is ismerős kerék a Boost módszertanában is megjelenik. A Boost-kerék szemléletes formája annak, melyik területet érzik a cégvezetők erősebbnek, és melyiket látják fejlesztendőnek az életükben. Egy anonim online kérdőív kitöltésével 10-es skálán pontozhatják a területeket. A három fő kategória: a vezető maga, a cége és a szakmai kapcsolatai. Ezek a területek adnak ki egy kereket; ahol kevesebb pontot adtunk, ott megdöccenne a cég kereke, ezért dolgoznunk kell rajta. „Finnországban a kérdőívek eredményeként azt láttuk, hogy a leginkább fejlesztendő területek a sales és a marketing, a második helyen pedig a pénzügy és a könyvelés áll. De személyes problémákkal is foglalkozik a Boost, mint például, ha nehezen tudnak elaludni a vezetők, ez pedig rosszabb közérzethez és teljesítményhez vezet, így adott esetben a coachaink részletes ismertetőt adhatnak a jó alvás módszertanáról is” – mutatott rá Mikael Denut, a Boost Hungary vezetője.

Mikael Denut szerint a gazdasági nehézségek idején éri meg leginkább csatlakozni ehhez a csoporthoz. Tarmo Herlevi azt mondta az üzletikapcsolat-építő társaságokról, hogy a networkingcsoportok épp recessziós időszakban születtek meg. Azért jöttek létre, hogy a cégek túléljék a kihívásokkal teli gazdasági helyzetet, hiszen ilyenkor van minden vállalkozásnak a legnagyobb szüksége segítségre, megbízható partnerekre és alvállalkozókra.

Becsületkasszás megoldás

A Boost újításai közül az egyik legnépszerűbb, hogy amikor ajánlásból létrejön az üzletkötés, a csoporttag becsületkassza-alapon fizethet az ajánlónak. A borravalóhoz hasonlóan itt is 10 százalék jutalék kifizetése a bevett szokás. A Boostban a finn mentalitáshoz híven mindenkire úgy tekintenek, mint felelős, felnőtt emberre, semmi nem kötelező, sem a találkozókon való megjelenés, sem a becsületkassza, sem az ajánlások, mert feltételezik a korrekt cégvezetői viselkedést. A magyarországi Boost vezetője szerint a hazai cégvezetők profitálhatnak a sikeres finn oktatási és üzleti modellből.