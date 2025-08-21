Putyin bejelentette legújabb követeléseit: ezt várja Ukrajnától a békéért cserébe – Zelenszkij nem teszi az ablakba

Az elmúlt napokban az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról szóltak a hírek. Donald Trump amerikai elnök előbb Vlagyimir Putyin orosz elnököt látta vendégül Alaszkában, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és több európai politikust fogadott a Fehér Házban. A következő lépés Oroszország és Ukrajna vezetőinek tárgyalása lenne, amelyet a hírek szerint akár heteken belül meg is tarthatnak, a lehetséges helyszínek között Budapest is felmerült.

Vlagyimir Putyin a NATO kapcsán hajthatatlan / Fotó: Vjacseslav Prokofjev / AFP

Azt ugyanakkor nem jelenthetjük ki, hogy a harcok intenzitása csökkent, és azt sem, hogy a háborúban álló felek álláspontja gyökeresen megváltozott volna. Sőt, Putyin világossá tette, mi a célja. Az orosz elnök azt követeli Ukrajnától, hogy adja fel a keleti Donbasz régió egészét, mondjon le a NATO-ba való belépésről, maradjon semleges, és tartsa távol a nyugati csapatokat az országtól – közölték magas rangú orosz források a Reuters hírügynökséggel.

Sajtóértesülések szerint Putyin ezt nemcsak zárt körben mondta el, hanem az alaszkai csúcstalálkozón Trumpnak is kifejtette álláspontját, hogy a Kreml milyen feltételeket szeretne látni egy esetleges békeszerződésben, amely véget vetne a több százezer életet követelő háborúnak. Az orosz források szerint Putyin ezzel lényegében engedményeket tett a 2024 júniusában előterjesztett területi követeléseiből, amelyek szerint Kijevnek át kellett volna adnia Moszkva által Oroszország részének tartott négy tartományt: Kelet-Ukrajnában Donyeck és Luhanszk tartományokat, amelyek együtt alkotják a Donbaszt, valamint délen Herszon és Zaporizzsja tartományokat. Ez utóbbi kettő a mostani követelésben már nem szerepel.

A NATO kapcsán Vlagyimir Putyin nem hajlandó engedni

Ukrajna tavaly még visszautasította ezeket a feltételeket, mivel azok szerinte megadásnak felelnek meg. Az orosz források szerint Putyin új javaslatában ragaszkodott ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna teljesen vonuljon ki a Donbasz azon részeiből is, amelyeket még mindig ellenőrzése alatt tart. Cserébe Moszkva megállítaná a jelenlegi frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon területén.