Kedden és szerdán is is folyatódott a bértárgyalás a BKV munkáltatói és munkavállalói oldal képviselőinek részvételével, hogy közelítsék álláspontjaikat a 2023-as béremeléssel kapcsolatban – számolt be róla szerdai közleményében a közlekedési vállalat.

Folytatódnak a bértárgyalások a BKV-nál.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A menedzsment elkészítette megállapodástervezetét, amely az alapbér fejlesztésének mértékén kívül javaslatokat tartalmazott többek között a Budapest pótlék sávos bevezetésére, a szenioritási pótlék emelésére, valamint egy kulcsemberkeret biztosítására, amely a kulcspozíciókban dolgozó munkavállalók bérének kiemelésére adna lehetőséget.

A vezetőség tervezetével kapcsolatosan a szakszervezetek képviselői is megfogalmazták meglátásaikat és javaslataikat.

Az érdekképviseleti szervezetek javaslatai heterogének és nem azonos megoldás felé irányultak, ezért a kompromisszum érdekében a tárgyalásokat tovább folytatják a felek.

Tekintettel a januári bérkifizetés közelgő időpontjára a munkáltató gyors megoldást szeretne találni, hogy a munkavállalók már a januári bérkifizetéskor emelt összegű juttatásban részesülhessenek.