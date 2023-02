A Netflix bejelentette a jelszavak jogosulatlan használata visszaszorításának részleteit, amellyel lehetetlenné teszik egy fiók használatát több helyen. A streamingóriás tavaly figyelmeztetett arra a várható frissítésre, amely megakadályozza, hogy a felhasználók több eszközön is megosszák a jelszavakat, és most közzétette az új rendszer mechanikáját a honlapján – számolt be a NME.

Az új szabályok értelmében az otthoni eszköznek havonta (31 naponként) be kell jelentkeznie a fő fiókba, ellenkező esetben a felhasználók ki lesznek zárva az adott eszközükről.

A Netflix megerősítette, hogy egy fiók megosztható a felhasználók között, de most csak az egy háztartásban élők között, vagyis egy adott helyen. A Magyarországon kiküldött tájékoztató levelükben arról számoltak be, hogy egy háztartásban egyszerre akár négy eszközzel is lehet csatlakozni.

A máshonnan bejelentkező felhasználóknak regisztrálniuk kell saját fiókjukat. A Netflix azonban azt is lehetővé tette, hogy a másik helyen tartózkodó felhasználók használhassák ugyanazt a fiókot, ha 15 percen belül beírják az elsődleges fióktulajdonoshoz társított e-mail címre küldött ellenőrző kódot.

„Ha egy, a háztartásán kívüli eszköz bejelentkezik egy fiókba, vagy tartósan használatban van, megkérhetjük Önt, hogy ellenőrizze az eszközt, mielőtt használatba veszi a Netflixet. Ezzel megerősítjük, hogy a fiókot használó eszköz valóban jogosult-e erre” – írta a cég.

További újításról is beszámolt a társaság, amivel az előfizető lényegében magával viheti a profilját, ha erre esetleg szüksége van.

Az emberek mozognak. A családok nőnek. A kapcsolatok véget érnek. De ezen életváltozások során a Netflix-élménynek változatlannak kell maradnia. A mai napon elindítjuk a Profile Transfer szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a fiókját használók profilt vigyenek át – megtartva a személyre szabott ajánlásokat, a megtekintési előzményeket, a saját listát, a mentett játékokat és egyéb beállításokat – amikor elkezdik saját tagságukat.

– közölte a Netflix.