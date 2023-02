A Hell-lel 2013 óta dolgozunk, és az elmúlt egy évtized során folyamatosan bővítettük az együttműködésünket. A Hell gyártja a saját márkás Flying Power energiaital-portfóliónkat, továbbá a Kokárdás jeges kávénkat, de üzleteinkben megtalálhatók a Hell és Xixo márkájú energiaitalok és jeges teák is. Globális beszerzőink elismeréssel nyilatkoztak a Hell szakértelméről és modern töltőüzeméről. A mostani, több mint 16 millió palackra szóló megrendelés annak az eredménye, hogy az Aldi nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközileg is egyre nagyobb piaci lehetőséget szeretne biztosítani a kiváló magyar termékeknek. Bízom abban, hogy az Aldi világán belül hamarosan további magyar cégek nemzetközi sikeréről számolhatunk be