A tanulmány szerint az elmúlt öt évben a legtöbb tranzakció – összesen húsz – a legnagyobb biztosítási piaccal rendelkező Lengyelországban történt. Magyarországon ebben az időintervallumban hét ügyet regisztráltak, ez – Bulgáriával együtt – a harmadik legmagasabb szám; a második helyre Csehország került 12 eladással.

Fotó: Shutterstock

A régió legaktívabb felvásárlója az elmúlt csaknem öt évben a VIG volt, amely kilenc felvásárlásban szerepelt vevőként, de emellett a Generali és az Allianz is igen aktív szereplők voltak öt-öt tranzakcióval.

A régió legjelentősebb eladója nyolc tranzakcióval a Munich RE / ERGO csoport, illetve hattal az Aegon csoport volt.

Az elemzésben szerepel, hogy az elmúlt évek egyik legjelentősebb tranzakciója az Aegon magyarországi üzleteinek értékesítése volt a VIG számára, amelynek során a magyar állam kisebbségi részedést szerzett a VIG magyar biztosítóiban, azaz az Union Biztosítóban és az egykori Aegon Magyarországban.

Régiós szinten a bruttó díjelőírások 2021-ben az élet- és a nem életszegmensben is emelkedtek: az életszegmensben az előző évhez képest 7,1 százalékkal, a járvány előtti, azaz a 2018-as szinthez képest pedig 0,4 százalékkal; a nem életszegmensben 10,8 és 5,2 százalékkal – összegezték.

A tanulmányból az is kiderül, hogy 2022 harmadik negyedéves adatai alapján a régió legnagyobb piacai tovább emelkedtek, de a díjnövekedés hátterében már az elszabaduló infláció állt.

Magyarországon a bruttó díjelőírások tavaly a harmadik negyedévben 2619 millió eurót tettek ki, szemben a 2021-es év azonos időszakában mért 2777 millió euróval; helyi devizában Magyarországon is növekedés volt megfigyelhető.

A könyvvizsgáló szakértői megállapították, hogy a régiós biztosítási piac fragmentált, további piaci konszolidációk várhatók.

A legtöbb biztosító, 37 Lengyelországban működik, amelyet Bulgária és Bosznia-Hercegovina követ 25 társasággal, majd Csehország következik 23 és Magyarország 21 céggel. Litvániában és Szlovéniában 17 biztosító, Romániában, Horvátországban és Észtországban 15, Szerbiában 14, Lettországban 13, Szlovákiában és Észak-Macedóniában 11, Albániában 9 céget regisztrálnak.

Vajda Zsolt, a pénzügyi tanácsadási üzletág partnere a sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy az utóbbi három évben hullámvasúton ment át a gazdaság, a Covid miatti óriási visszaesést visszapattanás követte a biztosítási piacon is, majd a háború, az energiaárak, az infláció és a gazdasági visszaesés réme befolyásolta a szektort. Eltűnt a gazdasági környezet kiszámíthatósága, ami a társaságokat – így a biztosítókat is – az akut problémák kezelésére készteti, a hosszú távú döntések, mint például az akvizíciók is, sok esetben a háttérbe szorulnak.