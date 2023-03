Nagyban változik az Aldi online bevásárlása

Most már internetes felületen is kiválaszthatjuk a helyettesítő termékeket, és akár újabbakat is hozzáadhatunk a kosarunkhoz.

Új felületen, még több termék várja az Aldi online bevásárlását igénybe vevőket, akik immár bankkártyás fizetésű utánvéttel is kiegyenlíthetik rendelésüket a Rokshon keresztül. A vásárlók körében rendkívül népszerű lett az online élelmiszer-vásárlás, ezért a személyes vásárló mostantól a telefonos kapcsolattartás mellett az új online egyeztető felületen is kommunikálhat a megrendelővel, ahol a felhasználó a helyettesítő termékek kiválasztása mellett további árucikkeket is a bevásárlókosarához tud adni, egészen addig, amíg a személyes bevásárló nem végez a csomag összeállításával. Fotó: Getty Images A Roksh az online felület megújítása és a kommunikációs lehetőségek bővítése mellett egy fizetési opciót is bevezetett: a termékek utánvéttel is megvásárolhatók, azaz a személyes bevásárlónál helyszíni bankkártyás fizetéssel szintén kiegyenlíthető a számla. Az online fizetési mód igényléséhez a vásárlást megelőzően csupán egy a Roksh online felületén való bankkártya-hitelesítésre van szükség. Non-food Aldi termékek is rendelhetők a Roksh felületén Már elérhetővé vált az oldalon az Aldi non-food választékának jelentős része és az áruházlánc – bolti árakkal egyező – akciós kínálata, valamint megjelent a kuponakciók online formája is. Ezeknek és a speciálisan az Aldi online bevásárláshoz köthető kedvezményeknek – például a regisztrációval járó kedvezmény, a hírlevélben érkező kedvezmények vagy az értékhatártól függő ingyenes kiszállítás – köszönhetően a vásárlók számára ezen a felületen még kedvezőbbé válhatnak a kis- és nagybevásárlások. Aldi előkészítő pont: új megoldás a még gördülékenyebb bevásárlás érdekében A megnövekedett vásárlói igények és az online bevásárlás gördülékenyebb lebonyolítása érdekében december közepén a Roksh elindította az előkészítő pontot, amely gyorsabb kiszolgálást tesz lehetővé és több szabad idősávot eredményez. A koncepció lényege, hogy az üzlet mellé telepített, állandó személyzettel ellátott mobil raktárban dolgozó személyes bevásárló intézi az ideérkező megrendeléseket, összegyűjti a kiválasztott termékeket, kiszállításra összekészíti, majd egy másik, szállító kolléga számára átadja a csomagot, aki eljuttatja a vevő számára a megrendelt árucikkeket.

