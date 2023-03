A Pepsi kedden bemutatta új logóját, amelyet idén ősszel Észak-Amerikában már bevezetnek, jövőre pedig világszerte is megjelenik. Az új megjelenés hasonlít az 1990-es évekbeli verzióra, amely a marketingesek szerint megragadt az emberek agyában, de a logó új elemekkel egészül ki, amelyek modernebbé teszik a márkát – írja a CNN.

Fotó: PepsiCo

A Pepsi 125 éve létezik, és időnként frissíti a márkáját, a jelenlegi kinézetét 2008-ban vezették be.

A cég közlése szerint, ha valakit arra kérnek meg, hogy emlékezetből rajzolja meg a Pepsinek a logóját, akkor az emberek belerakták a kóla nevét a logó közepébe, pedig az jelenleg nem is így néz ki. Ennek megfelelően alkották meg az új márkát.

Az üdítőital-gyártó cégek az elmúlt években a cukormentes termékekre és a márkaépítésre helyezték a hangsúlyt, mivel a fogyasztók egyre nagyobb számban fogyasztják az édesítőszeres termékeket. Ramon Laguarta, a PepsiCo vezérigazgatója mondta februárban, hogy a cukormentesség lesz a Pepsi márka stratégiájának középpontja az Egyesült Államokban. Az év elején a Pepsi bejelentette, hogy

a cukormentes kólának a receptjét is megváltoztatják.

„Úgy gondoljuk, hogy a kólák cukormentes szegmense továbbra is nagyon gyorsan fog növekedni az USA-ban” – mondta a vezérigazgató, megjegyezve, hogy a cukormentes termékek Európában és máshol is stratégiai cikkeknek számítanak. „Ennek érdekében a nulla cukor lesz a kommunikációs stratégiánk főszereplője” – mondta Mauro Porcini, a PepsiCo kreatív vezetője a CNN-nek. Elmondása szerint az új logó is a nullára, vagyis a „zéró cukorra” utal.