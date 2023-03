Elmérhette a Just Eat Takeaway.com ételfutárcég a világsztárokkal forgatott reklámkampányát. A Snoop Dogg amerikai rapperrel és Katy Perry énekesnővel készített hadjárat a világ legnagyobb sporteseményeire is elröpítette a vállalatot, ám ennek igencsak megvolt az ára. Most pedig a rendelésszámok zuhanásával kénytelen a cég is takarékoskodni: 1700 embert rúgnak ki.

Márpedig ez jelentős szám, hiszen a Daily Mail című lap szerint a brit–holland cég világszerte 15 ezer embert foglalkoztat, azaz dolgozóinak több mint tíz százalékától válik meg most. Az elküldött dolgozók többsége futár és elsősorban Nagy-Britanniában lesz a leépítés.

Az ételkihordókra nagy csapást jelentett a koronavírus-járvány miatti lezárások feloldása, hiszen az emberek visszatérhettek a pubokba és éttermekbe fogyasztani. Ugyanakkor kommentelők azt is megjegyezték, hogy a kiszállítási díjak az egekbe szöktek és az emberek a jelenlegi gazdasági helyzetben leginkább ezen tudnak spórolni: nem rendelnek ételt, hanem megfőzik maguknak.

Ezt pedig más cégek is megérzik. Múlt hónapban a Just Eat egyik riválisa, a Deliveroo is bejelentette, hogy dolgozói kilenc százalékát leépíti a rendelésszámok visszaesése miatt.