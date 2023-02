Hamarosan benépesíthetik Japán utcáit a robottechnológia fejlesztésében élenjáró japán ZMP „guruló szekrényei”, amelyek a logisztika új, futurisztikus útját jelentik. A japán lakosság rohamos elöregedése – harmincszázalékos a 65 éven felüliek aránya –, a munkaerő hiánya és a ritkán lakott vidéki települések gyenge ellátottsága irányította rá a figyelmet a DeliRo, a házhoz szállító robot számos használati lehetőségére, illetve az olyan, magas fokon automatizált mobil szerkezetek fontosságára, amelyek megkönnyítik az emberek életét, miközben használatuk egyszerű és környezetkímélő.

Hakobo, a Panasonic mozgóárusa köhögéscsillapító cukorkát is árul Tokió utcáin.

Fotó: AFP

A japán hatóságok már a helyi KRESZ módosításán dolgoznak, hogy például a tesztterepként kijelölt Tokió belső területein segítsék a robotok mozgását a hagyományos forgalom legkisebb zavarása nélkül. A szállítási igények eközben egyre nőnek, miközben a logisztikában érdekelt vállalkozásoknak olyan akut problémákkal is szembe kell nézniük, mint a teherautó-sofőrök hiánya, illetve munkaidejük szigorú keretek közé szorítása.

A megoldást az önvezető robotok jelentik, náluk ilyen kikötések nincsenek, amíg bírják energiával, szállítják a rájuk bízott küldeményeket.

Így tesznek a DeliRo tesztfutárjai, amelyek a Japan Post munkáját is megkönnyíthetik. A postavállalat a robot gyomrában elhelyezett küldemények kézbesítését bízza rájuk, s az első tapasztalatok kedvezők.

Bírják szusszal és a túlórára sem mondanak nemet

Az akár 45 kilogrammnyi terhet is elbíró robotfutár a szabályokat tiszteletben tartva halad a járdán, veszi be a kanyarokat, észleli és kikerüli az akadályokat és képes kezelni a váratlan szituációkat is – derül ki az Euronews összeállításából. Sebességét 6 kilométer per órára korlátozták,

s ha a járókelők elállják az útját, akkor a programozásuknak megfelelően lefelé görbülő ajakbiggyesztéssel, könnyes szemmel tolmácsolják bánatukat.

Persze beszélni is tudnak, engedélyt kérve továbbhaladásukhoz, de ez nem is szükséges, hiszen a japánok híresen udvariasak és tisztelettudak, látják, hogy munkában vannak és nem tartják fel őket. Természetesen útjukat „felülről” követik és irányítani is tudják, elbóklászni, csavarogni egyik robotfutár sem tud „csak úgy”.

Hakobónak küldetése van

A mobil robotok nem csak az áruszállításban, hanem az árusításban is kitűnően vizsgáznak. A Panasonic szórakoztató-elektronikai óriás által kifejlesztett

Hakobótól például negrót is lehet vásárolni az utcán, de forró teát is árul

Így tett Kamimura Naoko is, aki szerint nagyszerű ötlet a robotok ilyetén alkalmazása. Úgy véli, az információszolgáltatásban Hakobó veri a hús-vér eladókat, s ami számára fontos, a robot nem sértődik meg, ha nem vesz tőle semmit. Legfeljebb szomorú képet vág, de ezzel azért könnyebb együtt élni.

Dai Fujikawa, a Panasonic mérnöke szerint a Hakobó és társai fontos küldetést tölthetnek be, a kritikus munkaerőhiánnyal küzdő tevékenységeknél élőerőt tudnak velük kiváltani. És esetükben a felmondás ugye, szóba sem jöhet.

Viszont szó szerint az utcára kerülhetnek, miután a zárt terekben velük való kísérletezési szakaszt sikeresen vették.

Az önjáró robotok szerepe a pandémia idején értékelődött fel, akkor kiemelten fontos volt az érintésmentes és távolságtartást igénylő szállítási szolgáltatás, például a kórházakon belül.

Attól azért még nem kell tartani, hogy a robotok tömeges elterjedésükkel gondokat okoznának a munkaerőpiacon, épp ellenkezőleg: ott segítenek ki, ahol eleve munkaerőhiány uralkodik. Az áruk kezdetben meglehetősen borsos lesz, hiszen a fejlesztési költségeket is vissza kell hozniuk a robottechnológiába súlyos összegeket fektető profitorientált vállalkozásoknak, márpedig mind a ZMP, mind a Panasonic ebbe a táborba tartozik.

A robotikai projekteket felügyelő kereskedelmi tárcánál is lassú folyamatra számítanak, illetékesük, Kanda Hiroki szerint szó sincs arról, hogy mondjuk Tokió utcáin holnap már mozdulni sem lehet DeliRótól, Hakobótól és társaiktól.

Pontos, gyors és borravalót sem fogad el

A guruló robotok bevetése a futárszolgálatoknál az Egyesült Államokban sem ismeretlen. Sőt, a Forbes egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy

a Refraction AI által gyártott REV-1 nevű guruló robot pincérként vagy futárként is megállja a helyét.

A michigani Ann Arbor település jól körülhatárolt tesztterületén belül az éttermektől online megrendelt meleg ételeket gondtalanul házhoz szállítja és borravalót sem fogad el. A pandémia idején a távolságtartási szabályok bevezetésével forgalmuk egyik napról a másikra négyszeresére nőtt. Japán társainál jóval fürgébb, a tricikli akár 24 kilométer per órás sebességgel is hasíthat a biciklisávban az érzékelőkkel gazdagon felszerelt REV-1-es.

Különösen népszerűek a kézbesítő robotok az egyetemi campusokban, így a Harvardon, a Stanfordon és a Cornellen tanuló diákok is rendelhetnek maguknak például pizzát gépi házhoz szállítással. A robottechnológiát az olyan óriáscégek is előszeretettel használják, mint az Amazon, a Google, a Kiwi, a FedEx és a Robomart.