Tovább terjeszkedik Snoop Dogg üzleti birodalma, amely ezúttal egy prémium-kávémárkával bővül, amelyhez Indonéziából érkezik a kávébab. A rapper Michael Riady indonéz vállalkozóval karöltve dobja piacra az INDOxyz névre keresztelt márkát.

Snoop Dogg P.Diddy 50. születésnapján.

Fotó: Kevin Mazur / Getty Images

Az előadóművész felidézte, hogy a kávé segítette át az éjszakába nyúló stúdiófelvételeken, amelyeken számos nagy slágere született. Az indulásról szóló közlemény szerint Snoop a legjobb ízű kávénak nevezte a terméket, amivel partnere megismertette. Egyetlen korty elég volt, hogy érezze a különlegességét. A cég szerinte az egész iparágat meg fogja változtatni – írja a CNN.

A rapper kávéját a Szumátra szigetén, Acehben található Gayo régióból fogják beszerezni, amely a tájékoztatás szerint jó minőségű arabica kávéjáról híres. Snoop Dogg számos vállalkozást indított már a kisállat-kiegészítőktől a gluténmentes gabonapehelyig, de természetesen a tudatmódosítók világában sem a mostani kávé az első kirándulása, bor és kannabiszmárkája is van. Több kriptovállalkozás is fűződik a nevéhez, de erre jobb nem is emlékezni.