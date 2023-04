Március elején jelentette be a Twitteren Christopher Platek, a lengyel fegyverkezési ügynökség szóvivője, hogy 13 millió złoty (mintegy egymilliárd forint) értékű szerződést kötöttek a Pro Patria Electronics Kft.-vel (Pro Patria) február végén. A lengyel haderő 18 PGSR–3i Beagle MK II. földfelszíni felderítő radart rendelt a magyar cégtől kiképzési és logisztikai csomagokkal együtt. A vállalás értelmében a radarokat még ebben az évben leszállítják.

PGSR–3i Beagle MK II. földfelszíni felderítő radar (Fotó: Pro Patria)

Ahhoz képest, hogy ez egy jelentős hadiipari megrendelés, ráadásul az orosz–ukrán háború szempontjából a politikailag és földrajzilag is igen érzékenyen érintett Lengyelország a vásárló fél, a Pro Patria neve a hazai közvélemény előtt nem cseng ismerősen.

Pedig a lengyel üzlet azt mutatja, hogy itt egy komoly hadiipari vállalkozásról van szó. A céginformációs rendszer adatai is ezt támasztják alá: a magántulajdonban lévő Pro Patria több mint húszéves múltra tekint vissza, a legutóbbi nyilvános adatok szerint 2021-ben közel megduplázta az árbevételét 2020-hoz képest és meghaladta a nettó 6 milliárd forint forgalmat. Jelenleg körülbelül 50 főt foglalkoztat budapesti székhelyén. Egy 1500 négyzetméteres irodában zajlik a tervezés, a fejlesztés és a gyártás. Azokat a részmunkákat, mint a fémmegmunkálás vagy a nyomtatottáramkör-készítés, kiszervezik hazai vállalkozásoknak, de ezen kívül az eszközök minden elemét maguk építik be.

A Pro Patria egy teljes egészében magyar cég, amely teljes egészében magyar hadiipari technológiát állít elő.

Magyarországon nincs közvetlen versenytársuk, nincs is hozzájuk hasonló komplex radar- és kameragyártó vállalkozás. Tudomásunk szerint közös fejlesztéseket is folytatnak a Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokságával, amelyek közül az egyik legfontosabb és legaktuálisabb projekt a Gidrán harcjárműre integrált komplex felderítőszenzor-rendszer.

Ezért is különös, hogy itthon nincs annyira reflektorfényben, ha úgy tetszik, radar alatt maradt a vállalkozás tevékenysége. Főleg úgy, hogy az orosz–ukrán háború miatt szinte minden azonnal a rivaldafénybe kerül, aminek van köze a védelmiiparhoz. A Világgazdaság ezért jobban utánanézett a Pro Patriának, és lehetősége nyílt arra, hogy a társaság működését közelről ismerő, de a téma kényessége miatt nevük elhallgatását kérő iparági szereplők beszéljenek lapunknak a cégről.

A Pro Patria hozzájárul Lengyelország határainak megfigyeléséhez

Kiderült, hogy a 18 darabos lengyel rendelés csak a jéghegy csúcsa. Néhány évvel ezelőtt ugyanis a Pro Patria elnyert egy 109 radarról szóló, ugyancsak lengyel nyílt tendert. Forrásaink úgy fogalmaztak, hogy akkor ez Európa legnagyobb radarvásárlása volt. Információink szerint a projekt értéke több milliárd forintra rúgott. Ez a megállapodás a lengyel haderő és magyar vállalat között azóta stratégiai partnerséggé nőtte ki magát. A 18 darabos megrendelés már úgy jött létre, hogy a lengyelek kifejezetten a Pro Patriától kértek ajánlatot erre a mennyiségre.

A 109 darabos, öt évvel ezelőtt kiírt lengyel beszerzésére a nagy haditechnikai cégek is pályáztak. Évekig zajlott a tendereztetés, folyamatosan módosították a feltételeket, végül a lengyel hadsereg a Pro Patriát választotta. Ez nagy eredmény volt, ami a piacot is meglepte. A hadiipar, különösen a radarüzletág szűk szegmens. Vannak versenytársak Európában, de nem túl sokan. Zömében állami, nagy múltú francia, angol, svéd vállalatok harcolnak egymással a megrendelésekért. A Pro Patria menedzsmentje is hosszú ideig azt gondolta, hogy velük nem tudják felvenni a versenyt. Bár a magyar szürkeállomány híre igen jó a nagyvilágban, és azt is lehet tudni a hazai cégekről, hogy „jól harapnak”, Magyarország mégiscsak egy kis ország. Aztán többek közt a lengyel siker mindent felülírt. Forrásaink azzal kommentálták a Pro Patria lengyelországi elköteleződését, hogy az klasszikus win-win szituáció.

Miközben a maguk hírét is öregbítik, erősítik a magyar–lengyel barátságot és védik az ottani szuverenitást.

A teljesítés sem a megszokott ütemezésben történt. Az eredetileg három évre, szakaszos szállításokkal tervezett projektet a megrendelő kérésére egy év alatt kellett lebonyolítani. Az alapvetően kézi összeszereléssel gyártó cégnél a többi szerződés teljesítése mellett nem kevés erőfeszítés árán, de sikerült tartani a határidőt, ami elsősorban az összeszokott magyar szakembergárdát dicséri. Rövid távon újabb körös radarmegrendelés előreláthatóan már nem lesz a lengyel vonalon, de mivel a Pro Patria több terméke integrálható a meglévő radarrendszerekbe, ezért reális esély körvonalazódik kamerák szállítására, amelyek a radarokkal együttműködve jelentősen növelik az egyes eszközök hatékonyságát. A vállalat szakemberei folyamatos támogatást nyújtanak a felhasználó részére, igény esetén akár a helyszínen is. Az eddigi visszajelzések alapján a lengyel katonák maximálisan elégedettek a korszerű technikával.

Mivel ezek nem nyilvános információk, nem lehet százszázalékos bizonyossággal állítani, de a szakértők egybehangzóan azt mondták a Világgazdaságnak, hogy

a lengyel katonaság a háború miatt különösen feszült lengyel–fehérorosz határon is alkalmazza a Pro Patria radarjait.

A lengyel hadsereg feltételezhetően a határszakasz lengyel oldalát ellenőrzi az eszközökkel olyan határsértőkre vadászva, akik illegálisan átlépték a határt. Ezzel a magyar haditechnika ténylegesen hozzájárul Lengyelország védelméhez.

Külföldön kézről kézre adják a magyar radarcéget

Mielőtt az a kép alakulna ki, hogy a Pro Patria kizárólag a lengyel piacon tényező, fontos tudni, hogy a cég gyártása zömében exportra megy, és a világ több pontjára értékesítenek. Információink szerint a cég berendezései ott vannak Ausztriában, Írországban, Magyarország déli határán, ahogy Romániában és Bulgáriában is erős a jelenlétük. Lengyelország mellett az egyik legnagyobb megrendelőjük Európában az Egyesült Királyság. De Afrikában is egyre több piacot sikerült meghódítani, ahogy Ázsiában is. Új régióként az indokínai térségben jelenhetnek meg. Fontos megrendeléseik vannak a posztszovjet országoktól. A Pro Patria külpiaci tevékenysége előzetes kormányhivatali exportengedélyhez kötött, mivel a termékei kettős felhasználásúnak minősülnek.

A Pro Patria ADAMS-rendszere (Fotó: Pro Patria)

A termékportfóliójuk értékesítése tehát szerteágazó, és érdemes azt is megnézni, pontosan milyen eszközöket kínál a Pro Patria. Honlapjukon azt írják, hogy megfigyelő rendszereket terveznek és gyártanak, ideértve a közép-hatótávolságú földi mozgócél-felderítő radarokat és más integrált szenzorokból álló hálózatokat. Ott tudnak sikeresek lenni, ahol kellő kilométernyi szabad rálátás van a radartól a célpontig. Ez jellemzően sík terep, ahol nincs optikai akadály, hegy, dzsungel, épületek. Ennek kapcsán a cég háza táján tartja magát egy mondás, amely szerint aki dzsungelben szeretne területet védeni, vegyen magának kutyát. Ugyanakkor a referenciáik között a határvédelmen túl több polgári létesítmény ellenőrzése is szerepel, például olajfinomítók, atomerőművek, gázkitermelő üzemek.

Milyen eszközöket gyárt a Pro Patria?

A cég radarjainak használatát könnyű elsajátítani, és a megrendelő igényeinek megfelelően bármilyen nyelv és térkép alkalmazható a saját fejlesztésű kezelőfelületén. Ki lehet jelölni benne veszélyzónákat, amibe ha belépnek, a szoftver automatikusan jelzést ad a kezelő számára. A program az alábbi eszközök működtetését biztosítja:

PGSR–3i Beagle Mk. II – hordozható földfelszíni megfigyelőradar (ebből vásároltak legutóbb a lengyelek is). Mindössze 50 kilogramm körüli tömegéből adódóan két operátor két hátizsákban könnyedén képes szállítani. Öt percen belül felállítható és használatra kész. Ez egy harctéren bevált radarrendszer a földi célok és opcionálisan tüzérségi tűz megfigyeléshez, képes a felszínen mozgó emberek, járművek vagy az alacsonyan szálló objektumok, célok észlelésére, megfigyelésére és követésére. Olyan frekvencián működik, amely a szélsőséges időjárási körülmények között is hatékony.

– hordozható földfelszíni megfigyelőradar (ebből vásároltak legutóbb a lengyelek is). Mindössze 50 kilogramm körüli tömegéből adódóan két operátor két hátizsákban könnyedén képes szállítani. Öt percen belül felállítható és használatra kész. Ez egy harctéren bevált radarrendszer a földi célok és opcionálisan tüzérségi tűz megfigyeléshez, képes a felszínen mozgó emberek, járművek vagy az alacsonyan szálló objektumok, célok észlelésére, megfigyelésére és követésére. Olyan frekvencián működik, amely a szélsőséges időjárási körülmények között is hatékony. PGSR–3iFT Beagle – toronyra szerelt, fix telepítésű radar. Ezt egy türkmenisztáni rendelés kapcsán fejlesztették ki, ahol közel 100 ilyen berendezést használnak egy hosszú határszakaszon. Ezt a verziót azóta már Afrikában is alkalmazzák.

– toronyra szerelt, fix telepítésű radar. Ezt egy türkmenisztáni rendelés kapcsán fejlesztették ki, ahol közel 100 ilyen berendezést használnak egy hosszú határszakaszon. Ezt a verziót azóta már Afrikában is alkalmazzák. BorderCam – közepes hatótávolságú elektrooptikai megfigyelő rendszer, amely egy fejlett, nagy felbontású, folyamatosan zoomal felszerelt, hűtetlen hőkamera és egy nappali kamera kombinációja precíziós pozicionáló egységgel ellátva. Opcionálisan lézertávmérővel is felszerelhető.

– közepes hatótávolságú elektrooptikai megfigyelő rendszer, amely egy fejlett, nagy felbontású, folyamatosan zoomal felszerelt, hűtetlen hőkamera és egy nappali kamera kombinációja precíziós pozicionáló egységgel ellátva. Opcionálisan lézertávmérővel is felszerelhető. MGS3 Scout – mobil, komplex járműbe integrált földfelszíni megfigyelőrendszer. Az egység önmagában egy teljes felderítőrendszert (radar és kamera) tartalmaz, és költséghatékony megoldást nyújt a területvédelemi és veszélyfelismerési feladatokhoz.

Ezenkívül van egy elektronikusan pásztázó radaruk, ami horizontálisan 90 fokban lát, a vertikális látószöge pedig 60 fok, és kiválóan használható drónos fenyegetettség észlelésére a földi célok párhuzamos felderítése mellett. A Pro Patria legújabb, folyamatban lévő fejlesztése pedig egy úgynevezett passzív radar, aminek egyáltalán nincs kisugárzása, ezért nem is lehet detektálni. (Ez a Beagle termékcsaládról is majdnem elmondható, a maximális 3,5 W kisugárzott teljesítmény nagyon alacsony, amit hagyományos eszközökkel nehezen és csak közelről felderíthető.) A passzív radar nagyjából 85 kilométerre lát el, ez épp az a távolság, amit a piacon lévő többi passzív radar még nem észlel jól.

Miben jobb a magyar radarcég, mint a többiek?

Az olyan radarok, amelyeket a Pro Patria gyárt, nem egyediek a piacon, ezt más gyártók termékei is tudják. A szakértők azt mondják, a Pro Patria két területen előzi meg a riválisait. Egyrészt gyorsan reagál és kommunikál az ügyfelekkel, hatékony a problémák elhárításában. A másik előnyük a termékeik egyszerűsége. „Egy képzetlen sorkatona egy ötnapos alapképzés után már megfelelően tudja használni a rendszert” – emelték ki forrásaink. De a radarok képessége terén sincs szégyenkeznivalójuk. Az Egyesült Királyság Hadseregének stratégiai haderőfejlesztéssel és tervezéssel foglalkozó szervezete megállapította, hogy jelenleg a piacon elérhető hordozható földfelszíni felderítő radarok kategóriájában

a Pro Patria által gyártott PSGR–3i Beagle Mk II. radar teljesíti a legmagasabb szinten a Brit Hadsereg által támasztott összetett követelményeket.

Ez is azt mutatja, hogy a Pro Patria által gyártott felderítő technológiák a világ élvonalába tartoznak. Azt is érdemes rögzíteni, hogy a társaság nagy szaktudást halmozott fel és képes azonnal reagálni egy-egy kihívásra. Erre friss példa, hogy a bolgárok megvásároltak egy pilotprojektet tőlük. De ehhez meg kellett ugraniuk a legújabb NATO-szabványt, hogy a hordozható radarral is lássanak el 40 kilométerre. Ekkora szabad belátású földterület egyébként nincs nagyon Európában, de Bulgáriában egy völgyben találtak egy ilyet. A Pro Patria három hónap alatt dolgozta át az adott platformot, hogy az megfeleljen az extra követelményeknek. A cégvezetés igyekszik egyben tartani az állományt és folyamatosan keresi az új munkaerőt. Erre nagy gondot fordít, több egyetemmel is közösen visz gyakornoki programokat. A vállalat jó néhány vezetője éppen ezekből a programokból került ki.

Milyen jövő áll a Pro Patria előtt?

Európa fegyverkezik. Nemcsak katonai eszközöket vásárol, hanem maga is tervez, fejleszt és gyárt. Ebből fakadóan a Pro Patria előtt is sok lehetőség kínálkozik a bővülésre. A szakértők is komoly potenciált látnak a társaságban, ehhez pedig szüksége lesz jól képzett munkaerőre. Ugyanakkor a cégvezetés óvatos, csak lassú fejlődési pályát szeretne befutni és kerülné a hirtelen megugrásokat. „Nem sprinterek vagyunk, hanem hosszútávfutók” – idézték forrásaink Szathmári Géza ügyvezető szavajárását. Az biztos, hogy a hadiipari új szerződések volumene ingadozó, a rendelések alakulása bizonytalan. Most azonban egymást érik az újonnan kiírt kapacitások, a Pro Patria pedig alkalmasnak tűnik arra, hogy ezekből egyre többet elnyerjen.