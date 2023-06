Az angol-svájci bányavállalat, a Glencore multimilliárdos korábbi vezérigazgatója veheti meg a legendás olasz kerékpármárkát, a Pinarellót. A cég 2016-ig volt a Pinarello család tulajdonában, akkor adták el az L Catterton befektetési vállalkozásnak.

Chris Froome a 100. Tour de France egyik időfutamán Piranellója nyergében.

Fotó: Radu Razvan

A Financial Times értesülései szerint Glasenberg nagyon közel áll ahhoz, hogy többségi részesedést vásároljon a patinás olasz márkában. Az ügyhöz közel álló források szerint a tranzakció 250 millió euróra értékeli a kerékpárgyártót. A bányamágnás és korábbi atléta – az 1984-es Los Angelesi olimpián gyaloglásban indult – visszavonulása óta szisztematikusan építi ki pozícióit a kerékpársportban. A befektető csaknem húsz évig, 2021-es visszavonulásáig vezette a világ egyik legnagyobb bányavállalatát, jelenleg 10 százalékos részesedéssel rendelkezik benne, pakettje jelenlegi árfolyamon 5,4 milliárd dollárt ér.

A Glencore árfolyama a londoni tőzsdén (penny)

Glasenberg, aki maga is szenvedélyes bringás, a közelmúltban vett nagyobb részesedést a Q36.5 nevű sportruházati cégben, amely profi kerékpárcsapatokat is támogat. A Pinarellót az olaszországi Trevisóban alapították hetven évvel ezelőtt, ma a legkorszerűbb karbonvázas bringákat gyártják, beszállítói voltak például a Chris Froome által vezetett Sky topcsapatnak is.

Pinarello bringákkal az elmúlt évtizedekben több mint egy tucatszor nyerték meg a sportág legnagyobb versenyének számító Tour de France-t.

Olasz sajtójelentések szerint Glasenberg a héten ellátogatott a gyárba.

A bringagyártó fő tulajdonosa, az L Catterton szoros kapcsolatban van a az LVMH luxusipari csoporttal, s nagy a gyakorlata a sport- és fitneszbefektetésekben, egy nagyobb pakettjük volt a mostanában kissé gyengélkedő Pelotonban is. A Pinarello megvásárlása idején az L Catterton még globális terjeszkedési álmokat szövögetett. Az akkori bevásárláskor Fausto Pinarello, az alapító Giovanni fia megtartotta a vezérigazgatói posztot. Glasenberg most a cég 80 százalékát venné meg, Fausto tulajdonában egy kisebbségi pakett marad továbbra is, valamint továbbra is ő vezetheti a vállalatot.