Nem kívánja folytatni a kiskereskedelmi tevékenységet Magyarországon a Salamander – erről a cipőbolt számolt be a közösségi oldalán. A kivonulásról a Salamander tulajdonosa döntött.

Kivonul Magyarországról a Salamander. Fotó: sylv1rob1

Mindez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy

a Salamander magyarországi üzletei hamarosan végleg bezárnak.

A boltlánc arról is tájékoztatott, hogy szerdától megkezdték a végkiárusítást, ami fogyasztói szempontból azt jelenti, hogy minden termék akciós áron kapható.

A rövid bejegyzés azzal zárult, hogy köszönetet mondtak a vásárlóknak.

Miért vonul ki Magyarországról a Salamander?

A Salamander a német Ara csoporthoz tartozik, amely a hetekben jelentette be, hogy a jövőben az Ara Shoes márkára szeretne koncentrálni. Ezzel párhuzamosan pedig befektetőt kezdett keresni a Salamanderhez, illetve egy másik brandjéhez is, a Delkához. A Ripost a közelmúltban arról írt, hogy ezek az üzletek szeptemberre lehúzzák a rolót. Fontos látni, hogy nem csak a magyar piac érintett: a két kereskedőház felszámolása 37 helyszínen 300 alkalmazottat érint Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is.

A Salamander tágabb kitekintésben sincs túl jó bőrben. A talán legismertebb osztrák lap, a Der Standard arról írt, hogy Ausztriában több mint kilencmillió eurós veszteséget halmozott fel már 2021-ben. Az árbevétel akkor 14 százalékkal, 22 millió euróra esett vissza. Pedig 3,3 millió eurónyi segítséget is kaptak a Covid okozta nehézségek miatt.

Mit kell tudni a magyar Salamanderről?

A Salamander Hungaria Kereskedelmi Kft. egy több mint 30 éves cég, még 1989. május 3-án alakult társasági szerződéssel. Közvetlen tulajdonosa a német Salamander GmbH, fő tevékenysége pedig lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem.

A társaság saját és bérelt tulajdonú üzleteinek száma 2022-ben 19 volt, ebből 13 Budapesten.

De debreceni, szegedi, győri, biatorbágyi és pécsi boltjuk is működik.

Hogy nem megy minden rendben, annak voltak konkrét pénzügyi jelei is: a társaság törzstőkéjét egy tavalyi tulajdonosi határozat alapján az eredménytartalékkal szemben mintegy 631 millió forint összegben leszállították, hogy a 2020–2021-es években a Covid–19-világjárvány következtében keletkezett veszteséget kompenzálni tudják. Ezzel együtt is a cég 2022. évi mérlegének főösszege, bár meghaladta az 1,16 milliárd forintot (2021-ben ez még 972 millió forint volt),

az adózott eredmény során 181 millió forint veszteséget mutatott ki.

Egy évvel korábban ez még 331 millió forint veszteség volt. Igaz, a nettó árbevétel 26,48 százalékkal nőtt, 3,319 milliárd forintra éves bázison, és csupán 2,32 százalékkal maradt el a Covid előtti utolsó békeév, a 2019-es forgalmától.

A háború betett a magyarországi Salamandernek. Fotó: Shutterstock

A vállalkozás nyilvános pénzügyi jelentésében az olvasható, hogy a 2022. február 24-én kitört orosz–ukrán konfliktus újabb nehézséget okozott a kereskedelem fellendülésében. „A vásárlók a szomszédban dúló fegyveres harcok miatt óvatosabbak lettek, a jövőt illetően elbizonytalanodtak és visszafogták költekezésüket” – fogalmaztak. A társaság is érzékelte, hogy a kereslet nem indult meg olyan lendületesen, mint azt a tervszámokból ítélve remélte. A visszaesés mértéke március–április–májusban átlagosan 15 százalékos volt. Az év közepére

a háborút kirobbantó Oroszország ellen hozott szankciók,

az energiahordozók körül kialakult konfliktusok

és az egyre erősebben érezhető gazdasági nehézségek (infláció, forintleértékelődés)

miatt a forgalom fenntartása, a régi készletek leépítése jelentősebb árengedménnyel volt csak lehetséges. Az így realizált kisebb nettó nyereség szűknek bizonyult a megnövekedett költségekkel szemben. Az év közepére ráadásul likviditási nehézség is adódott.

Mi történik a Salamander dolgozóival?

A vállalat átlagos statisztikai létszáma a 2022-es üzleti évben 82 volt. Kérdés, hogy a cég kivonulásával mi lesz a sorsuk. Mivel a Salamander Hungariának más érdekeltsége nincs Magyarországon, kizárható, hogy csoporton belül helyezze el az érintett kollégákat. Így könnyen lehet, hogy ők kikerülnek a munkaerőpiacra.