Itt a nagy fehérorosz kukaterv: Belarusz akár el is húzhat Magyarország mellett

A fehérorosz kormány elfogadta az ország hulladékgazdálkodási stratégiáját. A munkához a keleti-európai ország később látott hozzá, mint Magyarország, de a terve ambíciózusabb: 2040-re a hulladék legalább 90 százalékának újrahasznosítása a cél, míg az ugyanakkorra elvárt hazai arány csak 65 százalék. Ám nem mindegy, mit hasonlítunk össze mivel.
VG
2025.08.24., 06:09
Fotó: shutterstock

A fehérorosz kormány jóváhagyta a termelésből és a fogyasztásból származó hulladékok kezelésére vonatkozó stratégiát – derítette ki a Belta belorusz hírügynökség a minisztertanács 2025. augusztus 18-i 444. számú határozatából, amelyet a nemzeti jogszabályok nyilvántartásának weboldalán tettek közzé.

hulladék
Rend lesz a fehérorosz hulladékpiacon / Fotó: Tricky_Shark / Shutterstock

 A stratégia figyelembe veszi

  • a nemzetközi jog egyetemesen elismert elveit és normáit,
  • Fehéroroszország nemzetközi szerződéseit,
  • valamint az ország kötelezettségeit előíró jogszabályokat.

A stratégia meghatározza a termelési és fogyasztási hulladékok hatékony és biztonságos kezelésének főbb munkaterületeit. Célja egy átfogó hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása, a legalább 90 százalékos hulladékhasznosítási arány elérése érdekében 2040-re, a karbonsemlegesség elvének betartása mellett. Ezt az emberi eredetű hulladéktermelés lehető legnagyobb csökkentésével, valamint olyan környezetvédelmi intézkedésekkel kívánják elérni, amelyek segítik az üvegházhatású gázok elnyelését (erdőtelepítés, sérült tőzeglápok rehabilitációja), miközben a hulladékot energetikai célra hasznosítják (égetik).

Mások lehetnek a belső belorusz és a magyar hulladékkezelési arányok

A Világgazdaság ugyanakkor többször beszámolt arról, hogy a hazai újrahasznosításban az égetés (energetikai hasznosítás) – amely a fehérorosz stratégiában fontos szerepet kap – csak az utolsó előtti, már kényszerű intézkedés. Az utolsó lépés a most még nagy súlyú lerakás. A hazai hulladékgazdálkodási tervben a 2040-re elérendő újrahasznosítási arány csak 65 százalék, ez azonban úgy vonatkozik a teljes hulladékmennyiségre, hogy a hulladék anyagában történő újrahasznosításán van a hangsúly. A területért felelős Mohu Zrt. honlapja szerint a magyarországi vállalás nehézségét jelzi, hogy jelenleg a feldolgozatlanul maradt, tehát zömében elásott hulladék a teljes mennyiség 60 százaléka. A Mohu ezt 2030-ig 10 százalékra kívánja csökkenteni, míg a tervezett 65 százalékos újrafeldolgozás bázisadata 32 százalék. Mindazonáltal a fehérorosz hírügynökségi jelentés további részében is bőven van szó szelektív gyűjtésről és anyagában történő újrahasznosításról.

Állami felügyelet alatt lesz a hulladékgazdálkodás

A fehérorosz stratégiát három szakaszban fogják megvalósítani. Az első 2030-ig tart, a második 2031–2035, a harmadik pedig 2036–2040. A célok elérését állami és beruházási programok segítik majd, lesznek regionálisak és iparágspecifikusak is. Természetesen készülnek majd a területet érintő tervek, jogszabályok és a hulladékgazdálkodást érintő egyéb dokumentumok.

Számos intézkedésre lesz szükség, például egy külön kormányzati szerv jön majd létre a hulladékgazdálkodás szabályozására és ellenőrzésére. Egységes megközelítéseket dolgoznak ki a fogyasztási és termelési hulladékok kezelésére, ahogyan a háztartási hulladékkezelési gyakorlatra is. Máris születtek tervek

  • a csomagolás túlzott használatának korlátozására az áruk előállításában (például a csomagolás mennyisége nem haladhatja meg a termék mennyiségének 50 százalékát),
  • a környezetkímélő (újrahasznosítható) csomagolások használatának ösztönzésére,
  • valamint azon termékek listájának összeállítására, amelyek előállításához másodlagos nyersanyagok felhasználása szükséges.
  • Összeállítják majd azon terméktípusok (áruk) listáját is, amelyeket nem lesz szabad gyártani, mert a használatuk során keletkező hulladék nem, vagy nehezen újrahasznosítható.

Hulladékszegény technológiákra kell váltani

Már készül a jogszabályi keretrendszer, a hulladékgyűjtési és -nyilvántartási rendszer fejlesztésére, valamint hulladékmentes és hulladékszegény technológiák bevezetésére. Szintén készül a terv a szelektív hulladékgyűjtésre, a másodlagos nyersanyagok és a textilhulladék gyűjtésének fejlesztésére gyűjtőpontok hálózatán keresztül, a szemeteskukák fokozatos bezárására a lakóházakban, a konténerek és a szemetesautók korszerűsítésére, új létesítmények építésére, a szilárd települési hulladék válogatására és felhasználására, valamint hulladéklerakók építésére a hulladék ártalmatlanításához.

A fehérorosz kormánynak alárendelt köztársasági kormányzati szerveknek és szervezeteknek, az önkormányzati végrehajtó és közigazgatási szerveknek, valamint a jogi személyeknek figyelembe kell venniük a stratégia rendelkezéseit az állami programok, beruházási programok – beleértve a regionális és iparágspecifikus programokat is –, tervek, jogszabályok és egyéb, a hulladékgazdálkodást érintő dokumentumok kidolgozásakor annak érdekében, hogy 2040-re elérjék a legalább 90 százalékos hulladékhasznosítási arányt. A hírből nem derül ki, hogy most hány százaléknál tartanak.

A fehérorosz kormánynak, a megyei közigazgatásoknak és a minszki városi közigazgatásnak alárendelt köztársasági kormányzati szerveknek és szervezeteknek hatáskörüknek megfelelően kell tájékoztatniuk a Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztériumot a stratégia végrehajtásának előrehaladásáról a jelentéstételi évet követő év április 1-jéig.

Ezen túlmenően az említett, valamint a Lakásügyi és Közműügyi Minisztériumnak együtt általános információkat kell benyújtania a kormánynak a stratégia végrehajtásának előrehaladásáról a jelentéstételi évet követő év június 1-jéig. A minisztertanács határozata a hivatalos kihirdetését követően lép hatályba. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy most csak az országos hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, de a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok anyagában történő újrahasznosítása Fehéroroszországban is sok éve létezik.  

