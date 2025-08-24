Itt a nagy fehérorosz kukaterv: Belarusz akár el is húzhat Magyarország mellett

A fehérorosz kormány jóváhagyta a termelésből és a fogyasztásból származó hulladékok kezelésére vonatkozó stratégiát – derítette ki a Belta belorusz hírügynökség a minisztertanács 2025. augusztus 18-i 444. számú határozatából, amelyet a nemzeti jogszabályok nyilvántartásának weboldalán tettek közzé.
A stratégia figyelembe veszi
A stratégia meghatározza a termelési és fogyasztási hulladékok hatékony és biztonságos kezelésének főbb munkaterületeit. Célja egy átfogó hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása, a legalább 90 százalékos hulladékhasznosítási arány elérése érdekében 2040-re, a karbonsemlegesség elvének betartása mellett. Ezt az emberi eredetű hulladéktermelés lehető legnagyobb csökkentésével, valamint olyan környezetvédelmi intézkedésekkel kívánják elérni, amelyek segítik az üvegházhatású gázok elnyelését (erdőtelepítés, sérült tőzeglápok rehabilitációja), miközben a hulladékot energetikai célra hasznosítják (égetik).
A Világgazdaság ugyanakkor többször beszámolt arról, hogy a hazai újrahasznosításban az égetés (energetikai hasznosítás) – amely a fehérorosz stratégiában fontos szerepet kap – csak az utolsó előtti, már kényszerű intézkedés. Az utolsó lépés a most még nagy súlyú lerakás. A hazai hulladékgazdálkodási tervben a 2040-re elérendő újrahasznosítási arány csak 65 százalék, ez azonban úgy vonatkozik a teljes hulladékmennyiségre, hogy a hulladék anyagában történő újrahasznosításán van a hangsúly. A területért felelős Mohu Zrt. honlapja szerint a magyarországi vállalás nehézségét jelzi, hogy jelenleg a feldolgozatlanul maradt, tehát zömében elásott hulladék a teljes mennyiség 60 százaléka. A Mohu ezt 2030-ig 10 százalékra kívánja csökkenteni, míg a tervezett 65 százalékos újrafeldolgozás bázisadata 32 százalék. Mindazonáltal a fehérorosz hírügynökségi jelentés további részében is bőven van szó szelektív gyűjtésről és anyagában történő újrahasznosításról.
A fehérorosz stratégiát három szakaszban fogják megvalósítani. Az első 2030-ig tart, a második 2031–2035, a harmadik pedig 2036–2040. A célok elérését állami és beruházási programok segítik majd, lesznek regionálisak és iparágspecifikusak is. Természetesen készülnek majd a területet érintő tervek, jogszabályok és a hulladékgazdálkodást érintő egyéb dokumentumok.
Számos intézkedésre lesz szükség, például egy külön kormányzati szerv jön majd létre a hulladékgazdálkodás szabályozására és ellenőrzésére. Egységes megközelítéseket dolgoznak ki a fogyasztási és termelési hulladékok kezelésére, ahogyan a háztartási hulladékkezelési gyakorlatra is. Máris születtek tervek
Már készül a jogszabályi keretrendszer, a hulladékgyűjtési és -nyilvántartási rendszer fejlesztésére, valamint hulladékmentes és hulladékszegény technológiák bevezetésére. Szintén készül a terv a szelektív hulladékgyűjtésre, a másodlagos nyersanyagok és a textilhulladék gyűjtésének fejlesztésére gyűjtőpontok hálózatán keresztül, a szemeteskukák fokozatos bezárására a lakóházakban, a konténerek és a szemetesautók korszerűsítésére, új létesítmények építésére, a szilárd települési hulladék válogatására és felhasználására, valamint hulladéklerakók építésére a hulladék ártalmatlanításához.
A fehérorosz kormánynak alárendelt köztársasági kormányzati szerveknek és szervezeteknek, az önkormányzati végrehajtó és közigazgatási szerveknek, valamint a jogi személyeknek figyelembe kell venniük a stratégia rendelkezéseit az állami programok, beruházási programok – beleértve a regionális és iparágspecifikus programokat is –, tervek, jogszabályok és egyéb, a hulladékgazdálkodást érintő dokumentumok kidolgozásakor annak érdekében, hogy 2040-re elérjék a legalább 90 százalékos hulladékhasznosítási arányt. A hírből nem derül ki, hogy most hány százaléknál tartanak.
A fehérorosz kormánynak, a megyei közigazgatásoknak és a minszki városi közigazgatásnak alárendelt köztársasági kormányzati szerveknek és szervezeteknek hatáskörüknek megfelelően kell tájékoztatniuk a Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztériumot a stratégia végrehajtásának előrehaladásáról a jelentéstételi évet követő év április 1-jéig.
Ezen túlmenően az említett, valamint a Lakásügyi és Közműügyi Minisztériumnak együtt általános információkat kell benyújtania a kormánynak a stratégia végrehajtásának előrehaladásáról a jelentéstételi évet követő év június 1-jéig. A minisztertanács határozata a hivatalos kihirdetését követően lép hatályba. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy most csak az országos hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, de a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok anyagában történő újrahasznosítása Fehéroroszországban is sok éve létezik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.