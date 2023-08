A bankok közül az elsők között indult a K&H hivatalos TikTok-csatornája augusztus közepén, amelyen kezdetben a mobilbankban elérhető funkciókat bemutató videók lesznek láthatók – közölte a K&H.

Fotó: Shutterstock

A bank megfogalmazása szerint az első körben a mobilbankolás rejtelmeiről szóló tartalmakkal jelentkezik. Nem véletlenül választotta a K&H a TikTok-csatornán megjelenő tartalmaknál a mobilbanki funkciókat: a pénzintézet mobilbankját egyre többen használják. A mobilbanki applikáció olyannyira sikeres, hogy 2020 óta felhasználóinak száma megduplázódott. A mobilbank népszerűségéhez hozzájárul az is, hogy a pénzügyek mellett nem banki szolgáltatások is elérhetőek az alkalmazásban – közölte a K&H.



„Különböző szituációkon keresztül mutatjuk meg a tiktokosoknak, hogy milyen sokféle funkció segíti az érintetteket a mindennapi pénzügyek menedzselésében.

A TikTok ma már nem csak a legfiatalabbak csatornája és már nem csak táncoló, sminkelő tinédzsereket láthatunk rajta. (…)

A TikTokon 2019 óta reklámozunk és ennek most egy újabb állomása a saját csatorna indítása. A platformra lépéshez új mobilapplikációnk is remek apropót biztosított, és terveink szerint hetente 2-3 új videó jelenik majd meg itt” – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs igazgatója.



A K&H TikTok-csatornáján keresztül megismerhetők lesznek majd az új mobilbanki, valamint Kate, a digitális mobilbanki asszisztens új funkciói is. Az első néhány videó témája között szerepel elfelejtett PIN-kód megtekintése mobilbankban, ATM kereső funkció, diszkrét mód, hogy ne láthassák illetéktelenek a számlaegyenleget, valamint utasbiztosítás kötése a mobilbankban.