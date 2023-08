„A taxiszolgáltatást a rendőrséggel közösen koordináltuk, és a hozzánk érkezett visszajelzések arra mutatnak, hogy a személyszállítás gördülékenyebb volt, mint az előző években” – írta a Világgazdaság megkeresésére a Hungaroring Sport Zrt., amely az előző években kizárólag a Magyar Nagydíj kapcsán szerződött személyszállító partnerrel. Az idén azonban a Bolt nem csupán a Formula–1-es futamra szóló ajánlattal, hanem egy egyéves marketing- és operatív együttműködés tervével kereste meg a Hungaroringet, a cég pedig ezt elfogadta – tudtuk meg.

A visszajelzések szerint szervezetten működött a Bolt Taxi a Hungaroringen.

Fotó: Bolt / Facebook

A Bolt Taxi működése azután került fókuszba, hogy júliusban kiszivárgott az Országos Taxis Szövetség nehezen követhető panasza, amelyben legfőképp a – szervezet véleménye szerint – szabálytalan szabadjelző- és logóhasználatra hívta fel a figyelmet. Később a Bolt adózási gyakorlatát támadták a rivális társaságok, majd végül már a taxisokért aggódtak.

A Bolt és a többi cég konfliktusának alakulását ebben a cikkben foglaltuk össze.

A Világgazdaságnak több, egymástól független forrása is arról beszélt, hogy a harc végső soron a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérért zajlik – a Budapest Airport lapunknak azt írta, a taxis személyszállítási tendert a tervek szerint 2025 második negyedévében írja ki, mivel a jelenlegi koncessziós szerződés a Főtaxival 2025 decemberében jár le.

Bár a konkurencia szerint a Bolt működése eleve szabálytalan, ha a hatóságok kitartanak álláspontjuk mellett, vagyis nem büntetik, akkor méretét, hazai és külföldi népszerűségét, márkájának ismertségét figyelembe véve a Bolt reális eséllyel pályázhatna a repülőtéri tenderen.

A Bolt nyert is egy nagy versenyt az idén, hiszen a Hungaroring hivatalos taxitársasága lett, azaz a Qatar Airways Magyar Nagydíj hetén is ő szállíthatta az utasokat a mogyoródi pályáról-pályára külön kiváltságokkal, például VIP-sávval és a bejárathoz közeli megállóhellyel.

A Hungaroring Sport Zrt. válaszában egyébként azt is leszögezte, hogy a Bolt nagy riválisával, a Főtaxival eddig nem állt hivatalos szerződéses jogviszonyban.

Bár a repülőtér egészen más dimenzió, hiszen az év 365 napjában jelentős forgalmat bonyolít le, a telt házas, azaz 100 ezernél is több F1-rajongót vonzó hungaroringi versenyt akár mérföldkőnek is lehet tekinteni a Bolt történetében. A Hungaroring válasza alapján tehát a szervezők és az utasok is elégedettek voltak a Bolt teljesítményével, szervezettségével, ám ez még biztosan nem zárja le a belharcot, a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen most is folyamatban van az eljárás a Bolttal szemben.