Október 3-án a versenytársak árának töredékéért az Aldi bevezeti a pizza házhoz szállítását, a szolgáltatás egyelőre három városra korlátozódik – írja a Daily Mail. A német kereskedelmi lánc a házhoz szállításhoz elindította az Aldi Pizza Delivery oldalát, amelyen keresztül három brit városban: Cardiffban, Manchesterben és Edinburgh-ban lehet pizzát rendelni.

Fotó: Shutterstock

A vásárlók a The Meaty One, a The Banger és a The Texas Style BBQ Chicken & Bacon fantázianevű pizzát egy méretben,

a cég szerint nagyon kedvező áron, mindössze 3,99 fontért (több mint 1700 forint) lehet megvenni. Egy pizza nyolc szeletből áll.

A weboldalon arra kérik a vásárlókat, hogy 17:00 és 20:00 között válasszanak ki egy kézbesítési időpontot október 3-án. Julie Ashfield, az Aldi nagy-britanniai vásárlási részlegének ügyvezető igazgatója a következőket mondta:

Az elviteles ételek árai szárnyalnak, izgatottak vagyunk, hiszen a drága High-Street-láncok árának töredékéért kínálhatunk a vásárlóknak finom pizzákat.

Dinamikusan növeli diszkonthálózatát az Aldi kiskereskedelmi óriás, amely ezúttal az Egyesült Államok délkeleti államaiban erősíti pozícióit az ottani riválisai, a Walmart és a Publix Super Markets rovására. A németek teljes amerikai bolthálózata 400 egységgel, 2700-ra bővül azzal, hogy megvásárolják a Winn-Dixie és Harveys szupermarketláncot az üzemeltetőjüktől, a Southeastern Grocerstől. Az Aldi egyébként az akvizíción felül további 120 új áruházzal bővíti az idén amerikai hálózatát.